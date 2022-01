“Aunque este diario de operaciones se inicia con la apertura de la Base, la realidad es que la dotación de la XXXV Campaña Antártica lleva preparándose para esta misión desde el mes de mayo”.

Así registró el 22 de diciembre el comandante del Ejército de Tierra, Víctor Mariño Mateos, la primera entrada de su diario de operaciones como jefe logístico militar de la trigésimo quinta expedición española al Antártida. El militar benaventano es el responsable de esta suerte de “cuaderno de bitácora” en tierra, en la base Gabriel de Castilla, en la Isla Decepción, que muchos niños españoles y por ende benaventanos conocen por haber adoptado algún pingüino. El blog puede seguirse día a día a través de la web del Ejército de Tierra, en el enlace: https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/diario_de_operaciones/index.html

“Nos encontramos, casi siete meses después, a las puertas de iniciar nuestro viaje a la Antártida con la ilusión de ir a un lugar extraordinario. Allí, entre otros objetivos, apoyaremos los trabajos de investigación del personal científico que se desplazará a Isla Decepción durante los 100 días que aproximadamente estará abierta la base”, escribía ese día Mariño.

La última entrada, pasadas ya las navidades, se ha interrumpido el día 8, al parecer por un problema de mantenimiento de la página web, según ha explicado la familia. En todo este tiempo, además de las numerosas labores logísticas, que van desde la instalación de una red wifi, pasando por la puesta a punto de las instalaciones, hasta tareas de apoyo al personal científico en la realización de mediciones sísmicas y otras tareas de investigación con expediciones, navegación y otros cometidos, han participado en videoconferencias con colegios, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nochebuena. En ciernes está prevista una videoconferencia con alumnos del colegio Virgen de la Vega de Benavente.

Un temporal retrasó el desembarco del material los dos primeros días, pero el contingente humano, compuesto (datos del día 8) por 17 militares y 13 científicos, está ya activamente asentado y celebrado las navidades y contactado con el país a través del blog y de Twitter con mensajes, imágenes y vídeos. El diario de operaciones está siendo seguido por 27.000 usuarios, según los últimos datos. Mariño cierra sus entradas con citas de expedicionarios. La última es una frase antártica de la científica Chus Lago: ““Las lágrimas se me helaron, me aprisionaron las pestañas y me quedé sin ver...”.