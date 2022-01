La Comisión de Transparencia de Castilla y León ha resuelto estimatoriamente dos quejas del Grupo Municipal del Partido Popular de Benavente y ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a aportar la documentación contable (facturas y mandamientos de pago) solicitadas por la oposición, sea cual sea su volumen y la carga de trabajo que genere.

El órgano de vigilancia de la transparencia en la región cita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para dejar clara la doctrina que debe imperar en respuesta a las solicitudes de información de los grupos políticos de oposición a los respectivos gobiernos. "La decisión municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentación que obre en el consistorio, salvo supuestos excepcionales. Ni siquiera si la oposición realiza una «batería de solicitudes sucesivas» cabe denegar el acceso", señala la jurisprudencia.

"El hecho de que no sea interesado en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporación municipal. Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?; desde luego, no ha sido objeto de sugerencia ninguna circunstancia obstativa. Y finalmente, la afirmación de que tal acceso supone una carga adicional a los funcionarios no sólo debe ser acreditada, sino que perfectamente puede ser solventada permitiendo el acceso a los expedientes sin obtención de copias, por ejemplo”, abunda.

Para el comisionado de Transparencia tampoco vale que el Ayuntamiento le haya aportado directamente la documentación solicitada los días 13 y 14 de enero de 2021. Lo explica así en las dos resoluciones: "la información señalada (facturas emitidas conforme a la modificación presupuestaria 22/2020 y también los mandamientos de pago) ha sido proporcionada a esta Comisión de Transparencia por el Ayuntamiento de Benavente, pero no consta que se haya facilitado a la reclamante". De igual modo subraya que el silencio ante un petición de información y documentación de la oposición será positivo pasado un plazo de cinco días.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento benaventano, Beatriz Asensio, ha acusado al alcalde, Luciano Huerga, y al equipo de Gobierno de actuar con "mala praxis" e "incorrectamente", y estas dos solicitudes prueban la "reincidencia". "No resuelve en plazo, no contesta a la presentación de solicitudes, hasta que no se ha visto obligado por la Comisión de Transparencia", alegó. "El alcalde tiene la fea costumbre de arrogarse los tantos y cuando algo falla es culpa a los técnicos. La culpa siempre es de los demás. Debería reconocer su mala gestión, que corrigiera y cumpla con la obligación que se le solicita", agregó antes de afirmar que el Ayuntamiento de Benavente alcanza un 19,75% en todos los indicadores que miden la transparencia institucional en la región.

Con anterioridad, el concejal popular, José Manuel Salvador, afeó a Huerga haber "batido los récords de incumplimientos de transparencia". En 13 ocasiones, según afirma el PP. Con estas dos nuevas estimaciones, entiende el PP que el alcalde ha recibido "un severo tirón de orejas ante esta actitud de falta de sentido democrático y . comportamiento caciquil". "El PP ha denunciado desde hace años la falta de transparencia y el obstruccionismo al trabajo fiscalizador de la oposición", agregó.

Salvador acusó también al Gobierno local y al alcalde de mentir al comunicar a Transparencia que se habían publicado las facturas de forma trimestral. "Ni en el segundo, ni el tercero, ni en el cuarto trimestre tienen publicadas las facturas. No las han publicado. Hemos registrado un escrito para que publique estas facturas, y solicitado documentación relativa a los presupuestos de 2021 y 2022. Aunque estos últimos no estén publicados. También hemos pedido que publiquen los datos del periodo de pago medio a proveedores, que datan del año pasado", ha anunciado también.