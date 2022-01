La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado el intento de la Gerencia de Sanidad de cerrar la primera planta del Hospital de Benavente, "aduciendo falta de personal, ingresos y circunstancias covid". La medida habría comenzado el viernes con la adopción de medidas de traslado de profesionales y camas para llevar a cabo la clausura de la planta hospitalaria, según afirma la plataforma.

"Este tipo de excusas injustificables han dejado de servir para adoptar la decisión como consecuencia de la presión de representantes sindicales y de la acción de los propios profesionales sanitarios, así como al aumento de la presión hospitalaria provocada por los nuevos ingresos acordados por los médicos residentes durante el fin de semana. Todo ello, ha impedido que se llevase a cabo el cierre programado por la Junta de Castilla y León de la primera planta del Hospital Comarcal de Benavente", explica la Asociación en un comunicado de prensa.

La plataforma recuerda que este tipo de acciones e intenciones de cierre de la primera planta del Hospital de Benavente por parte de la Junta de Castilla y León no es nuevo. "Recordemos que en marzo del año 2017 la Consejería de Sanidad ya acordó el cierre de la primera planta del Hospital de Benavente, una decisión que, gracias a las protestas y la movilización ciudadana masiva durante 10 días, y que culminó con la histórica manifestación a la que asistieron más de 15.000 personas, la Junta de Castilla y León desistió de su intención de cierre y, además se comprometió a llevar a cabo mejoras sanitarias en la zona de Benavente y comarca. Unas mejoras de refuerzo de la asistencia sanitaria en todos sus niveles (atención primaria, hospitalaria, especializada –pediatra-, urgencias, etc.) que la Junta no ha cumplido desde entonces, muy al contrario, puesto que lejos de mejorar y aumentar recursos profesionales, materiales o servicios sanitarios, lo que ha venido haciendo es exactamente todo lo contrario: en estos momentos tenemos menos médicos, enfermeros, especialistas y pediatras en la ciudad que en el año 2017", añade..

El movimiento de defensa sanitario, "con el apoyo del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Benavente", ha anunciado públicamente a la Junta de Castilla y León que "ni la asociación, ni el Consistorio Municipal en nombre y representación de todos los benaventanos, ni la ciudadanía de la comarca, toleraremos que se acuerde el cierre de ninguna planta del Hospital Comarcal de Benavente o de alguna de sus camas hospitalarias".