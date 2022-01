La escritora Vanessa Freiría nació en 1980 en la localidad de Teo (La Coruña), aunque, desde 2007, reside en la ciudad de Benavente. Ella misma se define como una lectora empedernida de todos los géneros, aunque sus preferidos son la romántica adulta, la literatura fantástica y la histórica. Escribe desde siempre aunque tardó un tiempo hasta decidirse a publicar sus escritos. La escritora gallega, pero benaventana de adopción, ha publicado las obras “Una ventana frente al mar”, “Cautiva” y “Amanecer contigo”.

–Cuenta con varias obras publicadas. ¿De dónde le viene esta pasión por la escritura?

–Más que pasión por la escritura, lo mío es pasión por la lectura. Lo de escribir es algo que siempre he hecho. De niña escribía cuentos que se me ocurrían y con el paso del tiempo esas historias han ido madurando y extendiéndose. No sabría decir exactamente de donde viene, es algo que me gusta y que me permite liberar la creatividad.

–Ha publicado las obras “Una ventana frente al mar”, “Cautiva” y “Amanecer contigo”. Sé que es una pregunta complicada pero, ¿cuál de las tres obras diría que es su favorita, la que más le ha marcado?

–Creo que la última, “Una ventana frente al mar”, es la que más me define como escritora. Es también la más madura ya que la experiencia es un grado y es el tipo de narrativa que quiero hacer.

–¿Cómo describiría su rutina de escritura?

–Siendo sincera la verdad es que no tengo una rutina, lo hago cuando me apetece, cuando las musas me acompañan y me guían hacia un lugar donde me apetece estar. La verdad que para mí la escritura es simplemente una afición, no tengo presiones editoriales, de modo que lo hago libremente. Hay temporadas que paso días escribiendo en cada momento libre de que dispongo y otras en las que no lo hago en semanas.

–Y en esos días en los que las palabras no salen, ¿qué suele hacer?

–Como dije es algo que hago solo cuando realmente me apetece hacerlo, cuando surge una idea que es digna de ser plasmada. Si tengo un bloqueo como escritora simplemente dejo pasar el tiempo.

–¿Cómo se sintió la primera vez que vio una obra suya publicada?

–Pues sientes una emoción difícil de expresar con palabras y, al mismo tiempo, cierta reticencia a que ese pequeño mundo que has creado deje de pertenecerte solo a ti. El enfrentarte a la crítica literaria no siempre es positivo pero desde luego priman las buenas sensaciones.

–¿Cómo cree que está el panorama editorial para tantos autores como hay o quieren publicar?

–Hoy en día la mayoría de editoriales ofrecen la posibilidad de autopublicar, de modo que es bastante factible hacerlo aunque no se disponga de mucho presupuesto porque se puede imprimir bajo demanda. Aunque lógicamente siempre es ideal que a una buena editorial le interese tu trabajo y tengas la opción de correcciones ortotipográficas, maquetaciones, etc, las cuales están realizadas por profesionales.

–¿Tiene algún proyecto en mente de cara a un futuro?

–Tengo un par de novelas en fase de corrección, que es para mí la parte más aburrida de escribir, por lo que me lo estoy tomando con calma. Y otra obra que ya está en manos de mi correctora, de modo que a lo largo de este año debería publicarse.