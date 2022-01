El Partido Popular de Benavente considera que el concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, ha intentado “justificar una cacicada tras haber sido pillado con los pantalones bajados”.

“Ni siquiera el alcalde ha salido en su defensa, a pesar de que con lo sucedido, el Ayuntamiento podría haber incurrido en responsabilidades penales, recogidas en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o administrativas, artículo 34 del mismo Decreto, circunstancias que debería ser aclaradas convenientemente”, manifiestan desde el PP.

Y es que, según advierten desde el PP, cualquier cooperación entre administraciones, por Ley, requiere la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. “Muchos nos tememos que, dadas las circunstancias y por como se ha justificado el concejal de Medio Ambiente, no se ha producido”, indican los populares.

“No es la primera vez que sucede que el Ayuntamiento de Benavente ha sido sancionado por incumplimientos de la normativa por parte del concejal de Medio Ambiente, en las que inicialmente intentó desviar la atención como ha hecho, mintiendo sin ningún pudor, para después, ante la evidencia, tener que reconocer los hechos”, reiteran desde el Partido popular.

Por ello, el PP ha pedido formalmente explicaciones al alcalde de Benavente así como la copia de los documentos que acrediten y den soporte legal a lo sucedido, incluidos los informes técnicos, con la firma digital previa a que se hayan producido los hechos.

El PP sospecha que lo sucedido ha respondido a “un favor personal” que le ha hecho el concejal de Medio Ambiente en Benavente, de IU, a su homóloga de Astorga, también de IU. “Rechazamos su burdo intento de justificar una ilegalidad basándose en una pretendida solidaridad y prestación de ayuda, que no es tal, como lo demuestra el hecho de que ayer la basura estaba sin recoger en Astorga, pero ya no se ha enviado el camión. ¿Acaso hoy ya ha dejado de ser solidario el Concejal? ¿o ya no tienen un problema de salubridad? o es más bien que ahora ya sabe que ha incurrido en posibles responsabilidades penales”, declaran desde el PP.