El cargo de juez de paz titular quedará vacante en el municipio de Santibáñez de Vidriales una vez transcurridos los cuatro años desde su nombramiento. Así lo ha hecho saber el propio Ayuntamiento a través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, vía clásica para anunciar este tipo de vacantes. Como indican en el anuncio, todas las personas que lo deseen pueden presentar sus solicitudes en el Ayuntamiento de Santibáñez, en horas de Secretaría, durante el plazo de treinta días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañando a la solicitud una fotocopia del DNI.

Así pues, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos: ser español, ser mayor de edad, no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no estar impedido física ni psíquicamente para la función judicial, no estar condenado por delito doloso, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y ser residente en la localidad, sede del Juzgado de Paz, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.