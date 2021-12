Finaliza un año complicado, marcado una vez más por la pandemia, y lo hace con unas cifras de casos positivos que se sitúan en los niveles más altos de la pandemia.

La incidencia acumulada a 14 días por cien mil habitantes contempla cifras de alto riesgo en Benavente y numerosos pueblos de la comarca de Los Valles llegando a alcanzar en algunos de ellos cifras de 7.634. Es el caso de Uña de Quintana; otros pueblos cuentan también con incidencia muy elevada como Villaveza de Valverde con una incidencia de 4.225; 4.444 en Villanázar; 3.226 en Arcos de la Polvorosa; 2.759 en Micereces de Tera; hay una incidencia de 2.389 en Santa María de la Vega; de 2.347 en Milles de la Polvorosa y 2.812 en Morales del Rey. Y otros pueblos como Fuentes de Ropel, con 1.862 de incidencia, Santa Cristina con 1.491 o San Cristóbal con 1.899 de incidencia acumulada presentan también niveles de alto riesgo.

En Benavente la incidencia se situaba ayer en 1.715, con un 22,25% de positividad global de las pruebas diagnosticadas por semana y 180 casos nuevos en los últimos siete días. Esta semana se ha desbordado la demanda de pruebas diagnósticas del COVID-19 que no en todos los casos han sido atendidas por los Centros de Salud. Algunos vecinos, que aseguran no han presentado quejas formales por entender la labor de los profesionales sanitarios, se quejan de “falta de atención”, “he estado en contacto directo con dos personas positivas y los rastreadores no llaman y llevo cuatro días para intentar hablar con el médico”, “la enfermera me ha dicho que me compre el test de la farmacia para descartar”. Lo cierto es que en el servicio de Urgencias ha habido largas colas de espera en estos días para acceder a un test de antígenos, mientras que algunas farmacias se han quedado sin ellos.

Desde el Ayuntamiento de Benavente, el alcalde ha hecho pública una felicitación navideña institucional especial. “Termina un año difícil y complicado en el que una vez más los benaventanos y su Ayuntamiento, unidos, hemos sido capaces de seguir siendo un municipio dinámico, resiliente, comprometido y solidario que ha sabido hacer un gran esfuerzo continuado en todos los sentidos y en unos momentos y circunstancias sanitarias y socioeconómicas muy difíciles”, señala.

“Es verdad que la situación sanitaria ha mejorado gracias, fundamentalmente, a la vacunación pero los contagios están aumentando exponencialmente y no podemos ni debemos permitirnos bajar la guardia durante estas fechas. Debemos mantener la responsabilidad y la prudencia, y eso no está reñido con disfrutar de esta navidad, pero por favor hagámoslo con mucha cabeza y sentido común”.

El alcalde, además, agradece “muy sinceramente, a nuestro vecinos y vecinas por el esfuerzo y el comportamiento excepcional mostrado durante este año tan duro que llega a su fin: Muchas gracias por vuestra ayuda y complicidad para ir superando los obstáculos que la vida nos está poniendo”.