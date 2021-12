El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha valorado la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León por decisión de Mañueco y considera que se trata de un “ejercicio máximo de irresponsabilidad política y pública en plena sexta ola del COVID”, por un lado; y en materia económica, pone en entredicho la falta de gestión por parte de la administración autonómica en los próximos meses. “Es incomprensible. Es un ejercicio por parte de Mañueco y el PP de Castilla y León de egoísmo”, lamenta Luciano Huerga.

En concreto se refiere a Benavente y proyectos en marcha que podrían verse paralizados al menos unos meses por la convocatoria de elecciones autonómicas. “Cualquier regidor municipal de toda Castilla y León, aunque sea del Partido Popular, sabe de sobra, si estima su labor política y su municipio, que cualquiera de las acciones que tenga comprometida con la Junta de Castilla y León va a quedar en suspenso hasta el mes de abril o principios de mayo. Se va a producir un impás de inactividad administrativa de la Junta de Castilla y León o de inactividad legislativa”.

En concreto son dos aspectos fundamentales los que afectan a Benavente y que “me provocan que diga que es un ejercicio de irresponsabilidad política. No solo por el tema de la situación sanitaria, sino por el tema de la situación económica”.

Uno de estos asuntos es el Puerta del Noroeste. “Se queda en una situación administrativa delicada. ¿Con quién nos vamos a reunir en la comisión de seguimiento prevista para el mes de enero?. ¿Continúa la misma gente con la que hemos seguido trabajando o no? Entiendo que no. ¿La reunión del mes de enero ya no la hacemos? ¿Tampoco en febrero? ¿Vamos a esperar hasta marzo? ¿Hasta abril por tanto? Esto puede producir la paralización administrativa del Puerta del Noroeste. Flaco favor nos hace”, señala Huerga y recuerda “donde queda el aumento de la consignación económica para el Puerta del Noroeste. ¿El señor Mañueco ahora sí va a cumplir?. Con Benavente no ha sido una persona de palabra”.

La otra cuestión vital a la que se refiere Huerga es a la canalización de los fondos europeos. “Las comunidades autónomas han estado durante los últimos años solicitando la cogobernanza de estos fondos. Castilla y León va a estar ausente. No habrá un interlocutor válido para canalizar los fondos a las entidades locales y toda la tramitación administrativa para canalizar el dinero tampoco se va a poder hacer. Es un sin sentido. No se puede permitir esto. Es una oportunidad histórica”, lamentó.

En este sentido, explica que estos fondos afectan por ejemplo a la rehabilitación de los barrios. “El pasado jueves estuvimos en una reunión en la Junta para ver los visos de unas subvenciones que se pondrán encima de la mesa en febrero y ahora mismo creo que vamos a perder un tiempo valiosísimo que nos puede hacer perder los fondos europeos para la rehabilitación de los barrios”, señaló. “No se trata solo de financiación para urbanizar los barrios degradados, también para mejoras en las viviendas como se ha venido haciendo estos años”, añadió el alcalde de Benavente.

IU: Mañueco “abandona la gestión por sus cálculos electorales”

Izquierda Unida de Benavente valora la convocatoria de elecciones en Castilla y León como “un movimiento partidista difícil de justificar”. Para IU con la convocatoria de Mañueco, el Partido Popular busca “librarse de su socio de gobierno, Ciudadanos, y de la necesidad de pactar con otras formaciones en un ejercicio de tacticismo”. De esta manera, “el PP se entrega a la táctica en Castilla y León, abandonando las funciones de gobierno y de gestión. Una vez más nos demuestran que no se preocupan por Castilla y León y su gente, y, en un delicado momento en que arrecia la pandemia”.

Pero para Izquierda Unida, no se debe olvidar que ya desde el comienzo de la legislatura, “Mañueco ha sido partícipe de unas políticas lesivas para los servicios públicos (principalmente la Sanidad), agudizado por la situación de la pandemia”. Y añade que “las políticas regresivas en materia de impuestos han sido seña de identidad en el gobierno autonómico”. Para la coalición esta convocatoria de elecciones “es una huida hacia adelante ante las sospechas de corrupción que caen sobre el PPCyL”. Y añade que “Mañueco decide centrarse en sus cálculos electorales en lugar de luchar contra la pandemia y sus efectos. El presidente de la Junta ha decidido ir a elecciones que no puede justificar con motivos que afecten a la sociedad”. Para IU “se presenta y adelanta la oportunidad de construir un bloque político y social alternativo que plantee un modelo de comunidad que aborde sus grandes retos”.