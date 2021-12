Desde la Concejalía de Sanidad han comunicado que se suspende la ponencia “Yo no quiero ser infeliz”, dentro de las Jornadas de Otoño Saludable, programada para el lunes, 20 de diciembre, que tenía previsto impartir la doctora y sexóloga Rosa Montaña Hernández a las 19:00 horas en la Casa de Cultura. Dada la evolución desfavorable de la pandemia del COVID y el incremento de los contagios en Benavente, la Concejalía de Sanidad, por responsabilidad y coherencia, considera aconsejable no impartir la citada ponencia. No obstante, según informan, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se celebrará en una fecha por determinar.