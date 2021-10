Las IV Jornadas Interculturales celebradas en Benavente han contado con la presencia de Nazanin Armanian, escritora, traductora y politóloga iraní exiliada en España desde 1983, quien centra sus investigaciones en el mundo islámico y la geopolítica de Oriente Medio y el Norte de África, así como en los derechos de las mujeres. Nazanín denuncia el auge del fundamentalismo en todas las religiones en sus ponencias y escritos.

–Su presencia en Benavente ha estado motivada por la celebración de las IV Jornadas Interculturales en las que ha ofrecido una ponencia sobre las causas de la emigración. ¿Podría explicar cuáles son los motivos principales que llevan a las personas a emigrar?

–Primero decir que el ser humano, igual que las animales, las aves, siempre ha emigrado. Es un derecho del ser vivo de cambiar de sitio cuando piensa que en el sitio anterior ya no puede vivir. La trashumancia de hecho existe porque el pasto termina en un sitio y lo hay en otro lugar. La emigración, además, es un derecho, no vienen aquí para llevarse nuestros recursos, eso no es así. También hay que insistir en que más de 80% de emigrantes en Europa vienen por razones bélicas, no son emigrantes económicos. La mayoría de los afganos, de las personas procedentes de África, vienen porque en Libia, Sudán, Somalia, Eritrea, Etiopía, Mali, Níger, hay guerra, no porque sean gente violenta. Eso es un mito creado por las empresas armamentísticas, las empresas del oro, del litio, que están saqueando África. Por eso la gente africana deja su hogar. En el caso de Asia, en lugares como Siria emigran porque hay una guerra, no por dictadura. Ninguna dictadura provoca 20 millones de desplazados. Las dictaduras expulsan a los intelectuales, escritores, activistas políticas, no a millones de familias campesinas, obreras, que estaban viviendo su vida.

–En el caso de Siria es precisamente un lugar estratégico.

–Así es, en Siria hay una mini guerra mundial por aquel país por su ubicación importante estratégica. Lo mismo pasa con Afganistán. Es vecino de China, Irán, del espacio ruso, de India. Es un país importantísimo en los planes de Estados Unidos y por eso lo ha ocupado desde hace casi treinta años. Si aquí hay un afgano o un argelino, es por motivos prácticamente de guerra.

–¿Qué otros motivos llevan a que se produzca la emigración?

–El primer motivo es la guerra, pero, entre otros, están los refugiados climáticos. El ser humano está destrozando la naturaleza, y no porque hoy no hemos tirado el vidrio en el contenedor adecuado, no, esto es un mínimo del problema de la Tierra. Porque toneladas de bombas en los países durante las guerras provocan que las aguas y las tierras están contaminadas, las plantas, los animales, el aire... También están los vertidos de las multinacionales. Por ejemplo, la petrolera Shell destruyó la delta de Níger y en colaboración con su gobierno obligó a 30.000 personas que vivían en sus aldeas a huir de sus hogares. Los cambios climáticos provocados por los seres humanos obligan a las personas a desplazarse.

–¿Y dónde emigran? Estamos viendo la llegada de miles de personas al espacio europeo huyendo de los conflictos bélicos.

–No todos llegan a los países europeos. En el caso de los africanos la mayoría están en África. En caso de los refugiados afganos, aunque su tragedia ha sido provocada por Estados Unidos y los aliados que querían acceder a los recursos naturales de este país de Asia Central, la mayoría de los refugiados están en Irán y Pakistán. Estamos hablando de cerca de siete millones de personas. Pero cuando vienen mil personas afganas aquí parece que nos han invadido. Es el discurso de la extrema derecha, que es partícipe de esta tragedia de tantos seres humanos, y luego se quejan porque vienen cuatro personas refugiadas.

–Una vez emigrados, ¿cómo cree que es posible su integración? ¿Qué sería indispensable para que esa integración sea real?

–Primero considerar a estar personas refugiadas, personas sin adjetivo. Sin que sean personas de la comunidad musulmana, de la comunidad latina. Son condiciones que añadimos para discriminarlos. La verdadera necesidad de una mujer que viene de Siria es ser atendida como refugiada de guerra, como mujer, ser tratada como una persona más. Si empezamos a ponerles etiquetas religiosas, étnicas, ya empezamos a crear guetos. Hay un montón de mitos que son pretextos para dividir a las poblaciones y provocar conflictos entre los nativos y los recién llegados.

–En un lugar como Benavente, donde la convivencia con los emigrantes es quizás más cercana que en ciudades más grandes, ¿cree que sería necesario también que den a conocer su cultura?

–Su cultura sí, pero no su religión. La guerra contra el terrorismo islámico ha provocado que las poblaciones no musulmanas crean que toda persona que venga de Oriente Medio, primero es musulmana. Y pueden serlo pero no ser practicante. Afganistán es uno de los países menos desarrollados del mundo pero en los años 70 tenían una ministra sin velo, una república socialista; en Yemen una república socialista. Ahora viven en la Edad Media por las guerras imperiales. Hay que dar a conocer la cultura de los pueblos, pero la religión debe quedar en el espacio privado, personal.

–¿Cree que el fundamentalismo está en auge en todas las religiones?

–Sí, en todas. El fundamentalismo es una actitud conservadora, pero estamos hablando de la extrema derecha que está en contra de las libertades políticas, sindicatos, movimientos feministas. Aquí se habla de ideología de género como amenaza al poderío de cuatro señores que han ocupado el poder en la religión católica en España.

–¿Qué me dice de Afganistán? ¿Cuál es su situación actual y de qué modo encontrar una solución de futuro?

–Lo primero es que es necesario es sacar las fuerzas militares. Estados Unidos ha sacado el ejército oficial y ha introducido a decenas de miles de mercenarios, que llaman contratistas, para provocar una guerra en la frontera de China, de Rusia, de Irán y la India. Es el objetivo de las empresas armamentísticas. El día después de que entregó Kabul a los talibanes EE.UU. firma un acuerdo nuclear con Australia y Reino Unido, llamado Aukus, para vender submarinos nucleares a Australia. Esto significa que EE.UU. está organizando miniguerras grandes en diferentes regiones del planeta para poder vender armas y arrebatar a China su poderío comercial y económico. Significa miles de muertos más, decenas de millones de inmigrantes más. Provocar una guerra en Afganistán es una cosa y en China es otra, que está dando a comer una séptima parte de la población de la Tierra, es una catástrofe para la humanidad.

–¿Cómo se puede ayudar desde esta parte del mundo a estas personas que día a día están luchando por su supervivencia?

–La emigración de los afganos no termina recibiendo a mil afganos aquí. En estos momentos 18 millones de afganos desplazados en Afganistán, hay cuatro millones en las fronteras de Irán, Pakistán y Asia Central, intentando huir. Hay un militarismo que necesita provocar guerras para fabricar armas. España es el séptimo vendedor de armas del mundo, las armas que fabrica España las vende a Arabia Saudí y Arabia Saudí las descarga en Yemen para poder volver a comprar en Yemen. En Yemen hay una guerra desde año 2015 y no solo han matado a cientos de miles de personas más pobres del planeta, sino que el país está bajo un bloqueo económico. Arabia Saudí no permite la llegada de alimentos y medicamentos a la población. Pensar que podemos ayudar es genial pero la situación supera esto. Hay que pedir a nuestros gobiernos no vender armas a los países que están en guerra. Hay que cortar el problema de raíz. Pero no se puede acoger a 35 millones de afganos, 28 millones de sirios, a 30 millones de yemeníes aquí en España. Hay que impedir que salgan de su país evitando las guerras, evitando que los gobiernos provoquen guerras.