La comunidad de regantes de la margen derecha del río Tera ha decidido prorrogar el final de la campaña de riego hasta el día 15. La Confederación Hidrográfica del Duero que había fijado el final de la campaña para la jornada del día 30 de septiembre ha concedido el riego otros 15 días más, tal y como había solicitado el presidente de esta comunidad de regantes, Lázaro Zarza.

La ampliación de la campaña se realizará sobre todo para productos como el pimiento, la coliflor, el puerro, algún cultivo de remolacha, tomate y guindilla y algún pasto, según explicó el presidente de la comunidad de regantes, Lázaro Zarza. La suelta de agua arroja ahora entre tres y cuatro metros cúbicos por segundo. “Lo suficiente para dar servicio a los regantes. El cultivo de maíz ya terminó el riego a últimos de agosto y principios de septiembre”, añadió. “Mientras que el pimiento, depende como se dé la meteorología pero suele terminar entre el 15 o el 20 de octubre”, incidió.

Prácticamente el 80% de los cultivos ya han finalizado la campaña de riego. El presidente valora positivamente el desarrollo de esta campaña, condicionada un año más por las condiciones extraordinarias impuestas por el COVID-19, y en la que se han ido solventando problemas puntuales, también durante los fines de semana. “En esta campaña Confederación Hidrográfica del Duero no se ha hecho cargo de las averías de la red y nosotros no podíamos dejar tirados a los agricultores, la campaña de riego no puede parar porque está mucho en juego para este sector y es por ello que las dificultades hemos ido resolviéndolas en el menor tiempo posible”, señaló Zarza.

La comunidad de regantes cuenta aún con dos personas contratadas para este mes de octubre y noviembre. “Ahora seguimos haciendo acequias de cara ya a la campaña del próximo año. Es lo que hacemos en estas semanas. Ya para el mes de febrero o marzo ponemos las acequias para prepararnos para la nueva campaña”, explicó Lázaro Zarza. “Cada año hacemos unas cien acequias nuevas que vamos dejando en stock de cara a la siguiente campaña de riego”, añadió el presidente de la comunidad de regantes.

Piden fondos europeos para modernizar la red en toda la zona

Desde la Presidencia de la comunidad de regantes de la margen derecha del Tera se ha propuesto a la Junta de Explotación de Confederación Hidrográfica del Duero que parte de los más de 140 millones de los fondos europeos se inviertan en la modernización del regadío de la zona. “Ya se lo trasladé a la junta de explotación, en la reunión celebrada presencialmente tras el parón por el COVID. Es necesario que se ponga un proyecto en marcha, necesitamos mejorar el regadío y tienen que tenernos en cuenta. Esperamos que escuchen nuestra propuesta”. La modernización del sistema de riego permitiría una reducción drástica del consumo hidráulico y de los gastos energéticos actuales, así como a incrementar la eficiencia y eficacia de los riegos, y modernizar las infraestructuras existentes, dotándolas de tecnologías.