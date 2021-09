El Grupo Municipal del PP en Benavente tacha de “nefasta gestión” por parte del equipo de gobierno municipal, la llevada a cabo con las obras que de modo simultáneo se han iniciado este verano en Benavente en la zona centro. Para los populares el gobierno municipal y su gestión en este tema es responsable del “daño” que se ha hecho a Benavente “con ocasión de la planificación y ejecución de las obras que a día de hoy no han finalizado”. Ponen sobre la mesa los populares, además, quejas de negocios de la zona centro donde se están realizando estas obras tales como la calle Santa Cruz o Juan Carlos I.

“Ha habido un caos en el tráfico en la ciudad y es vox populi la queja que se ha producido por parte de vecinos de Benavente y negocios y comerciantes en general y la gente que ha venido a esta ciudad y se ha encontrado con una ciudad caótica. Los accesos también han estado complicados”, explica la portavoz del PP, Beatriz Asensio.

“Con esta nefasta gestión las consecuencias son muy perjudiciales, además veníamos de una pandemia donde ya se han producido perjuicios económicos que se han acrecentado con las obras. Los negocios y comercios nos han hecho llegar sus quejas”. El portavoz José Manuel Salvador ahondó en este tema y explicó que “nosotros no nos oponemos a las obras pero no estamos de acuerdo en que se hayan hecho en agosto, cuando el comercio tiene más ventas. En un momento en el que están necesitando recuperar su economía, que es la de todos”.

Asensio se refirió también a la “suciedad” de la calles y barrios de Benavente y señaló que “si queremos potenciar las visitas a Benavente, que los visitantes vengan y puedan acudir a los negocios y hostelería, no se ha puesto solución. No se han organizado debidamente los trabajos de limpieza”.

La portavoz del PP señaló que “desde el gobierno municipal son los que tienen que evaluar el momento idóneo más adecuado. Los perjuicios son constatables y manifiestos”.

Réplica

La concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, ha salido al paso de estas críticas y asegura que “nefasta gestión es perder subvenciones como hacia el PP cuando gobernaba, que hubo que devolver las subvenciones de vivienda pública (más de 700.000 euros), el Reindus (300.000 más intereses). Una nefasta gestión fue tener que pagar una indemnización al contratista de la obra de la calle la Rúa que presentó una reclamación económica por las paradas absurdas y a la carta que costó cerca de 40.000 euros. Las obras hay que hacerlas en el tiempo bueno porque se trabaja más, mejor y más rapido. Ademas les recuerdo a los concejales populares que están cuestionando obras que vienen con cargo a subvenciones, algunas de ellas concedidas por administraciones donde gobiernan (Junta y Diputación Provincial), que hay que ejecutar en tiempo y forma para no perderlas”. Añade también que “no hemos escuchado ninguna propuesta, para el PP todo está mal porque no gobiernan ellos, no han asumido a estas alturas que los ciudadanos les mandaron al rincón de pensar hace 6 años precisamente por su nefasta gestión municipal (económica, administrativa con obras como la terrible Pasarela de la Mota) y deberían asumirlo de una vez”.