El joven de San Cristóbal de Entreviñas Luis Alberto Lena es el nuevo presidente de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe) que pretende trabajar para el mantenimiento e impulso de la Feria del Pimiento de Benavente. El presidente pone en valor los productos de la huerta, aunque asegura que los precios de los productos agrícolas y ganaderos en el mercado están por los suelos. Lena anima a participar en la feria.

–¿Qué vinculación tiene con el sector terciario?

–Me dedico a producir y envasar miel e intentamos vender nosotros la producción de miel y de otros productos como el polen o la jalea real. Habitualmente estamos en el mercado de Benavente. En este caso es un negocio familiar y llevamos más de treinta años ya, por ejemplo, yendo al mercado de Benavente.

–¿En este caso sí ha habido relevo generacional?

–No sé qué haremos, mi madre se jubila ahora pero está todo muy raro con la pandemia. Yo estudié en la universidad y algo totalmente diferente porque soy Licenciado en Economía. Cuando acabé de estudiar las opciones laborales que había era o funcionaria o banca y no me gustaba mucho. Después de hacer prácticas, opté por el negocio familiar de siempre. Llevo ya unos catorce años en esto.

–La esencia de Ahurvabe es, precisamente, la organización de la Feria del Pimiento y los Productos de la Tierra.

–Sí este año hemos intentado buscar el modo de mejorar la feria después de lo ocurrido el año pasado. Ahurvabe está concebido para esta feria. Dentro de los objetivos está el de mantener la feria. Este año el Ayuntamiento ha colaborado mucho con nosotros para complementar la feria. Ha sido difícil porque con la pandemia todavía hay cosas que no se pueden hacer, tenemos que ser precavidos. Hemos intentado hacer degustaciones, talleres y demás para que la gente que se acerque a comprar vea que también hay otras opciones de pasar un rato agradable en la feria.

–En los últimos años los propios hortelanos hablan del envejecimiento de la población. ¿Cuál es la situación?

–Creo que en esta zona es todo así, no solo en el sector agrícola y ganadero. La población en general en la zona rural está muy envejecida. Pero también hay que ver que en el sector agrícola sí hay gente joven que está apostando por ello. En el sector de apicultura, por ejemplo, sí hay gente joven trabajando en ello y en el sector del pimiento, en Micereces, es un modo de empleo y fijación de población que no hay que dejar de lado.

–El sector agrícola ha ido evolucionando también.

–Sí, ha cambiado sobre todo el modo de vender el producto. Antes la gente iba de mercado en mercado, pero ahora hay otras formas de vender. Tanto en la agricultura como en el sector mío, se requieren grandes inversiones porque la demanda de producto no tiene nada que ver con la de hace veinte años. Ahora se vende a lo grande. Y cambia el modo de producir y de distribuir han cambiado mucho.

–En la pandemia se ha visto la importancia del sector agroganadero, como esencial. ¿Cree que se ha puesto en valor?

–¿Tú crees? Yo creo que no. Estamos hablando de que la distribución se hace a lo grande, pero se paga poco. Los precios están tirados. No se valora al sector y el trabajo de ganaderos y agricultores. No se valora la calidad del producto. Hemos visto hace unos días que los agricultores no iban a arrancar las patatas en Salamanca porque no les salía a precio. Puede que la gente lo valore en sus casas, pero no se valora en el mercado.

–¿Es difícil, por tanto, quedarse en el mundo rural con este panorama?

–Es difícil porque el trabajo n no es rentable. Para que sea rentable es muy complicado porque primero, lo que hablábamos antes, se requiere una gran inversión, explotaciones grandes. Yo te hablo de lo mío. Hace 25 años una familia con 400 colmenas vivía, ahora para sacar la misma producción necesitas más de mil colmenas y después a ver cómo lo pagan en el mercado. Y si te viene un año como este a ver qué haces. Al final estamos todos empeñados hasta el cuello para poder sobrevivir. Lo de la España Vaciada no hay quien lo solucione mientras no haya trabajo en los pueblos y servicios para poder vivir en ellos. Eso es así.

–En esta zona, al menos, ¿los productos de la huerta son algo a poner en valor?

–En Benavente y la comarca de Los Valles los productos de la huerta son de lo mejor. Yo no he probado un pimiento como el de aquí. En cada sitio dirán que el suyo es el mejor, pero yo creo que como este no lo hay. Pero es que tenemos buenas cebollas, buenos tomates, buenos quesos y buena miel. Lo que creo es que en Zamora queda mucho por explotar. Es una opinión persona, pero creo que Zamora es una provincia que quizás en el resto de España se conoce poco pero en productos de la huerta tiene tierras fértiles, para sacar un buen producto. Pero tenemos otras cosas como la berrea en la Sierra de la Culebra, o el lobo, el mejor románico de toda España. Zamora es una maravilla, pero tenemos que vendernos mejor. Se me olvidan muchas cosas pero creo que se entiende lo que quiero decir.