En el aire está la continuación del proyecto de recuperación ecológica del Tera en la localidad de Santa Croya a la espera de que se complete el estudio técnico de las avenidas ocasionadas por el arroyo de La Vega. Ignacio Rodríguez, técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica en Confederación Hidrográfica del Duero-MAGRAMA, explica que “hemos estudiado en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación el río Tera y hemos visto que la propuesta que hacemos, no solo en Santa Croya, en más sitios del Tera, y en un par de afluentes como son el Almucera y el Regato, van a mejorar muchísimo la capacidad hidráulica del río Tera. Este río es uno de los que contribuyen a que la zona de Benavente sea muy inundable, de hecho, es una zona que tenemos con más riesgo de inundación. Es un nudo hidráulico en que confluyen el Esla, el Órbigo, el Cea aguas arriba de Benavente, el Tera, aguas abajo. Es un sitio clave”.

Rodríguez explica que “mejorando la situación de laminación natural de los ríos que fluyen hacia esa zona vamos a mejorar muchísimo y a disminuir muchísimo el riesgo de inundación. Es algo que a veces cuesta entender. Nosotros actuamos en el ámbito local, pero pensamos en el ámbito de la cuenca”.

Asegura también que “en el ámbito local vamos a hacer una mejora. La mota que vamos a rediseñar va a funcionar mejor que la existente, va a ser más segura, pero lo hacemos para que funcione mejor el río en su conjunto. Para que la cuenca, o esta parte de la cuenca que es muy problemática, disminuya el riesgo de inundación. Sobre todo, buscamos que haya menos daños en el futuro. Lo hemos visto en la zona del Rhin en Alemania, en parte de Francia que han sufrido procesos muy fuertes por casos de inundación”.

Explica Rodríguez que los expertos en cambio climático “nos lo dicen, que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más recurrentes. Las inundaciones históricamente han sucedido siempre. Pero esto va a ser cada vez más recurrente y lo que nos dice la UE es que tenemos que adoptar medidas para mejorar la capacidad de defensa frente a las inundaciones. Una de estas medidas básica es incrementar la laminación natural básica de los ríos y eso se hace mediante el retranqueo de motas, entre otras muchas cosas”.

Aunque desde CHD no descartan trasladar el retranqueo previsto en Santa Croya a otro municipio si no se llega a un entendimiento con los vecinos, asegura Rodríguez que “para Santa Croya no hay ningún problema. La mota que se va a hacer estará mejor ejecutada que la que hay actualmente. Tenemos ya ejemplos, tenemos pueblos ribereños como Santa Colomba de las Monjas pegados a las motas. Estas actuaciones llevamos años haciéndolas”.

Ante la reticencia vecinal a esta actuación al entender que se va a impedir el desembalse del agua del regato, señala que “el agua que ocupa esa zona que recupera tiene poco calado y velocidad. El agua que va a lamer la mota es un agua muy tranquila, que no produce daños”. Señala también que las sugerencias realizadas por los vecinos se van a tener en cuenta. “Hay tres o cuatro puntos críticos que vamos a mejorar. El problema existe ahora y vamos a resolverlo”.