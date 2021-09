Pleno extraordinario celebrada esta mañana en Benavente sin la asistencia de los grupos de PP y Ciudadanos en la oposición pero que ha logrado desbloquear las ayudas BenActiva.

El pleno extraordinario para abordar la desestimación de las alegaciones presentadas por Ciudadanos a la modificación presupuestaria aprobada en la última sesión plenaria en la que se recoge el suplemento de crédito para el pago de facturas de la mancomunidad de la ETAP Benavente y Los Valles, así como las ayudas BenActiva para pymes y autónomos, se ha celebrado sin la asistencia de los concejales el PP y Ciudadanos, en la oposición.

Ausencia que no han justificado ante el órgano plenario pero sí lo han hecho ante los medios de comunicación. Consideran estos grupos que la convocatoria de la Junta de Portavoces no tiene validez al no haberse hecho con una antelación de 24 horas. Sobre este asunto la secretaria municipal ha explicado que sí tiene validez jurídica en la sesión plenaria. Tanto la Junta de Portavoces, según esta técnico municipal, tiene validez jurídica como la convocatoria del pleno ha sido debidamente convocado.

El presidente del Pleno, Luciano Huerga, explicó al inicio de la sesión extraordinaria que "a la vista de los informes de la secretaría municipal, aún entendiendo posibles discrepancias políticas no hay motivo válido jurídico real para ausentarse del pleno extraordinario". La portavoz del PP, Beatriz Asensio, asegura que "en actitud responsable, por dignidad, hemos decidido no acudir al pleno porque no estaba convocada correctamente la junta de portavoces", mientras que el portavoz de Ciudadanos, Jesús Saldaña, esgrimió que "solicitamos que se convocara de acuerdo al reglamento y decidieron celebrarla porque la secretaria argumentó que había quórum".

Aunque desde el equipo de Gobierno han hecho hincapié en destacar de esta sesión el desbloqueo de las ayudas BenActiva, lo cierto es que la ausencia de la oposición se ha llevado el interés de este pleno en el que también se ha aprobado un suplemento de crédito para poder cumplir con la ayuda concedida por el Gobierno para el arreglo del carril bici de algo más de 20.000 euros.

El concejal de IU, Manuel Burón, lamentó que "para PP y Ciudadanos el único objetivo no es dar la imagen de que trabajan, si no paralizar la administración local e impedir el trabajo de los técnicos municipales y lo han hecho"; y la concejala del PSOE, Patricia Martín, se dirigió a la oposición como "el grupo fusionado de la oposición" y les hizo una "invitación sincera a que reflexionen sobre su comportamiento". Mientras que los concejales en la oposición, explicaron a este medio que "basta ya de abusos a los concejales, la ley tiene que ser igual para todos", para justificar su inasistencia al pleno.