“Si queremos que estas provincias no se queden vacías hay que fomentar el nacimiento de españoles y veremos la recuperación económica y social y, sobre todo, la recuperación de una tierra que algunos creen que se está quedando vacía”, aseguró esta mañana en Benavente el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha visitado la ciudad acompañado por representantes de este partido en las instituciones y ha sido recibido por un grupo de simpatizantes y afiliados a la agrupación, en la zona centro.

En respuesta a los proyectos de Vox para favorecer la creación de servicios básicos en las zonas rurales, tales como Sanidad o telecomunicaciones, Ortega Smith reconoció que "si se crean las condiciones adecuadas se fijará la población para desarrollar sus actividades en la zona. Se han dejado pasar demasiados años sin que las telecomunicaciones lleguen a los pueblos" y explicó que desde la agrupación se ha favorecido la extensión de fibra óptica en pueblos pequeños.

Hizo hincapié en que "de nada valdría ninguna provincia de España con los mejores servicios si no hay españoles para ocuparlas. Estamos en una defensa decidida por la vida, en defensa de la familia, apostando par que crezca la natalidad en España. La solución no está en abrir las puertas de nuestras fronteras y promover la inmigración masiva. Estamos a favor de la inmigración legal, posible e integrable".

Fue crítico con la política del Partido Popular en Castilla y León y Zamora y señaló que "ahora resulta que el PP nos dice que le preocupa la España vaciada, no, a la que estáis empujando al vacío. Quién estaba gobernando aquí, quién lleva décadas gobernando en Castilla y León, en Zamora y no ha hecho nada, no han apoyado un Plan Hidrológico Español para la interconexión de las cuencas, se han olvidado de la recuperación de gran parte de nuestro patrimonio histórico-artístico, de agricultores y ganaderos que están intentando no tener que marcharse de sus pueblos"

Lanzó el mensaje de "Zamora Vive, Zamora resiste y Zamora va a salir adelante" y volvió a defender la caza que "permite el desarrollo de zonas, el desarrollo de cotos de caza que preservan la naturaleza y las especies muy en contra del ecologismo comunista" y pidió que "desde las instituciones se permita la caza del lobo razonable. Nadie dice que haya que terminar con una especie salvaje, pero sí limitar su explotación, difusión y su sobrepoblación en zonas donde está haciendo daño al hombre".