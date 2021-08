Los jóvenes de Benavente y comarca volvieron a responder masivamente a la llamada de la inmunidad frente al COVID-19. Durante la jornada de ayer, el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística de Benavente recibió la visita de los nacidos entre 1997 y 2002 que, puntuales, llegaron progresiva y escalonadamente a recibir su segunda dosis de la vacuna frente a este virus que tanto daño ha hecho a tanta gente.

“Ya tenía ganas de que me pusieran la segunda dosis, ahora a ver la reacción que me pueda dar”, afirmaba un joven de 24 años tras ser de los primeros de la mañana en recibir su dosis. “La primera ya me dio bastante reacción, tuve fiebre y me dolía mucho el brazo, así que a ver ahora”, añadía.

“La primera dosis no me dio prácticamente reacción”, afirmaba otro joven de 21 años. “Me da un poco más de miedo esta segunda dosis porque tengo que trabajar, pero a ver qué pasa”, concluía este otro joven.

Se trata de un paso más hacia el tan ansiado y cada vez más cercano final de esta pandemia que ha cambiado el mundo a todos los niveles. Nada es como lo conocimos antes de aquel mes de marzo de 2020, aunque poco a poco todo avanza hacia aquella normalidad “pre COVID”, y en la que todo el mundo espera que mascarillas, geles hidroalcohólicos, distancias de seguridad y aforos reducidos sean cosa de un pasado que, si bien no se olvidará, antes o después será algo tan lejano que costará darse cuenta de que fue real.

Semana tras semana el Centro de Negocios de Benavente ha ido recibiendo a varias generaciones , con el único objetivo de conseguir el mayor número de vacunaciones posibles. La población de la zona, por el bien de todos, ha respondido concienciada y ha acudido en masa a poner su particular grano de arena en la persecución de ese objetivo.

La próxima semana le tocará el turno a la siguiente generación, siendo los nacidos entre 2003 y 2009 los llamados para vacunarse, quedando, de este modo, inmunizada toda la población zamorana vacunable.