Pedro Hidalgo, profesor de Algeciras comienza hoy su etapa 39 de peregrinación a Santiago desde Benavente a Alija del Infantado.

Llegaba ayer a Benavente, tras recorrer 32 kilómetros a pie desde Riego del Camino, a la Plaza Mayor. Cargado con su mochila en la que se observan distintos pines de lugares por los que ha pasado desde que iniciara su camino desde Algeciras el pasado 1 de julio hasta Santiago, donde pretende llegar el 21 de agosto. Un total de 52 etapas en las que tiene por objetivo dar visibilidad a la asociación Objetivo Diagnóstico, una asociación de personas con enfermedades raras y sin diagnosticar que luchan día a día por seguir adelante.

Descansa en un banco de los soportales de la Plaza Mayor, junto a la Oficina de Turismo de Benavente donde poco después llegará el concejal de esta área, José Mariño, para darle su apoyo y mostrarle su solidaridad con el reto planteado en torno al camino jacobeo. “Llevo 38 etapas con el objetivo principal de visibilizar esta asociación. No tienen ayudas de la administración, no tienen tratamientos adecuados, va de médico en médico, con terapias muy caras y en caso de que se trate de un niño su padre o madre se ven obligados a dejar de trabajar”, explica al concejal.

Poco antes en conversación con él explica que no conocía antes de iniciar este reto solidario a ninguna persona con enfermedades raras. Todo empezó tras visionar a través de Internet un vídeo de una madre con una niña con una enfermedad rara que explicaba las dificultades a las que se enfrenta día a día. “Fue algo que me impresionó y pensé que de algún modo podía echarles una mano. Ya no solo es tener una enfermedad rara, imagina que además está sin diagnosticar”, señalaba.

Un equipo de médico de Málaga ha conseguido un software que va permitir acortar los plazos de diagnóstico y para su ejecución ya ha mostrado interés una empresa de Granada que quiere llevarla a cabo con integrantes de esta asociación. Para ello necesitan 30.000 euros y en este sentido también se ha planteado este reto solidario que persigue recaudar fondos para esta causa.

Para colaborar puede hacerse a través de la página web de Objetivo Diagnóstico donde se muestra la recaudación conseguida y que ayer superaba ya los 9.200 euros.

“Desde que salí de Algeciras se ha creado una red solidaria de ayuntamientos que me han dado la oportunidad de dar una mayor difusión a este reto a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por norma general me han ayudado también en la pernocta y comida”, señala.

El concejal se mostró comprensivo con su iniciativa y explicó que conoce de primera mano las dificultades que conlleva no conocer el diagnóstico de la enfermedad. “Agradezco esta visita a Benavente. Tu objetivo es muy loable”, señaló el concejal José Mariño.

Aunque el camino lo hace en solitario asegura que se siente acompañado por una comunidad amplia de amigos que a través de las redes sociales le impulsan a seguir día a día en su reto hasta Santiago.

Pedro asegura que “me he encontrado con gente muy buena. Tuve la suerte de que en una de las etapas se unión un grupo de ultra trail y conocí a su hija y su familia y después conocí también a la hija de José Mari que tiene el síndrome de apert, que entre otras cosas no tiene articulaciones ni en hombros, ni codos ni en muñecas y me enseñó un vídeo de ella tocando el piano y la batería. En la etapa siguiente me visitó ella gracias a la difusión en redes sociales y después el camino te da muchas otras cosas”.

Asegura que Pedro que esta experiencia le ha permitido “disfrutar de las cosas importantes. No necesitas tantas cosas y me quedo sobre todo con la gente que me he ido encontrando, con la gente buena. Este proyecto no es mío es de todo el que quiera colaborar y poner su granito de arena”.

Hoy continúa su periplo en una nueva etapa hasta Alija del Infantado. Para colaborar con este reto puede hacerse a través de la página web de Objetivo Diagnóstico.