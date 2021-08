En Benavente finaliza una etapa más de las 52 previstas por el profesor Pedro Hidalgo que recorre el Camino de Santiago desde Algeciras a Santiago para dar visibilidad a las enfermedades raras. Es el reto deportivo solidario que ha denominado "Objetivo Santiago" y que pretende dar a conocer la asociación Objetivo Diagnóstico, que son personas enfermas, que no saben lo que tienen.

Tras recorrer más de treinta kilómetros a pie desde Riego del Camino, Hidalgo llegó a la Plaza Mayor de Benavente esta mañana cargando con su mochila y un alto grado de responsabilidad ante el reto iniciado ya el 1 de julio. En la conversación con él no se le notan los agotadores días de camino, en solitario. Y su reto no es tanto llegar a Santiago como conseguir que en los lugares por donde va pasando la ciudadanía se conciencie de las dificultades que pasan en el día a día las familias que viven con enfermedades sin diagnosticar. "No tienen tratamientos adecuados, van de médico en médico, si es un niño el padre o la madre tienen que dejar de trabajar, terapias muy caras sin ayudas", explica.

Un equipo de médico de Málaga sí ha conseguido un software que va permitir acortar los plazos de diagnóstico y para su ejecución ya ha mostrado interés una empresa de Granada que quiere llevarla a cabo con integrantes de esta asociación. Para ello necesitan 30.000 euros y en este sentido también se ha planteado este reto solidario que persigue recaudar fondos para esta causa. Para colaborar puede hacerse a través de la página web de Objetivo Diagnóstico.

En Benavente el caminante fue recibido por el concejal de Turismo, José Mariño, quien mostró su apoyo al reto solidario y en su camino hacia Santiago.