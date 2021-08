“Con ganas” afrontaban ayer los jóvenes de entre 19 y 24 años de edad que ayer optaron por inocularse la vacuna del coronavirus en el Centro de Negocios de Benavente. En todas las jornadas de vacunación masiva que se vienen celebrando en este centro se siguen los mismos parámetros, de modo que a primera hora de la mañana se hacen largas colas para acceder al centro. La espera no se hace demasiado larga ya que el ritmo de la vacunación es “rápido”, según explican, lo que no siempre se respeta el horario de convocatoria.

“Tenía ya muchas ganas”, explica un joven. “Hay gente que prefiere que le pongan la Janssen que es una sola vacuna, pero a mí me da igual. Que me pinchen las veces que haga falta con tal de que se acabe ya todo esto de una vez”, añadía. Algunos mostraron su preocupación por la posible reacción a la vacuna. Otros, sin embargo, aseguraban que era “para celebrarlo, ya era hora de que nos tocara”. Algunos jóvenes aseguraban que se sienten señalados por la sociedad y “hay gente de todas las edades que no hace las cosas bien, no es solo cosa de los jóvenes”, señalaban.

Al Centro de Negocios estaban también llamados las personas que ya se vacunaron la primera dosis el 16 de julio para recibir la segunda. “Por fin” decía una joven que aseguraba estar “emocionada, parece que te da más libertad”.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León notificaba ayer al Ayuntamiento benaventano otros dos nuevos positivos en la ciudad en las últimas 24 horas.

De modo que suman ya en la semana un total de 35 nuevos positivos por coronavirus. El lunes fue el día con más positivos notificados, un total de 19; 8 más del martes; un positivo en la jornada de miércoles; y cinco más el jueves. En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días en Benavente se situaba ayer 601,56 casos por 100.000 habitantes según datos de la Consejería de Sanidad. A siete días las cifras de incidencia acumulada eran en la jornada de ayer de 202,40.