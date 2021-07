Un total de 23 localidades del Valle del Tera de Benavente cuentan ya con el servicio de bono rural de transporte a la demanda gratuito. “Va a afectar a un número importante de localidades y que va a poner en marcha lo que muchos municipios necesitan para garantizar la movilidad, sobre todo, ahora que hay tantas necesidades para apostar por la asistencia sanitaria”, explicó durante su presentación en Camarzana de Tera, Clara San Damián, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora quien estuvo acompañada por varios alcaldes de la zona.

San Damián hizo hincapié en que “no se refiere a las líneas regulares”, de modo que hay establecidas unas rutas pero si no hay demanda, el autobús no va a hacer parada. “Va a parar donde haya demanda del servicio”, puntualizó.

Se ponen en marcha así cinco de las rutas previstas para este servicio gratuito para todos los vecinos. Son la ruta de La Milla a Camarzana: Calzada, Camarzana, Junquera, La Milla, Vega y Villar de Farfón. La de Olleros a Camarzana que recorre Calzadilla, Camarzana, Melgar, Olleros, Pumarejo y Santa Croya. La del Puente de Tera a Camarzana que pasa por Abraveses, Aguilar, Camarzana, Micereces, Puente de Tera, Santa Marta, Santibáñez, Sitrama y el Tamaral. Otra ruta es la de San Pedro de Ceque a Camarzana, por Cabañas, Camarzana, San Juanico y San Pedro. Y la quinta ruta de Villanueva de las Peras a Camarzana de Tera.

Con la puesta en marcha de este bono gratuito en la zona del Valle del Tera son ya 47 localidades y 9 rutas disponibles de transporte rural en la provincia de Zamora, sumándose a las de Vidriales.

La provincia de Zamora cuenta con 14 zonas de Transporte a la Demanda, estructuradas en 259 rutas, que proporcionan servicio de transporte a la demanda a 502 localidades. La implantación progresiva del bono gratuito llevará a que todas las zonas tendrán implantado el bono rural gratuito en el año 2022.

“En este transporte se integra el transporte de prestación conjunto de uso general y escolar con 142 rutas en la provincia. Es una estrategia general de la Junta de elaboración de un mapa de vertebración de las comunicaciones”.

Falta de servicios

En la presentación algunos de alcaldes como el de Micereces de Tera y el de Melgar que reciben este nuevo servicio con buenas expectativas han sido críticos con otros servicios que aseguran faltan en los pueblos. “De poco nos sirve tener autobús para ir al médico si no tenemos médico”, lamentó el alcalde de Micereces. El de Melgar, por su parte, apostilló estas críticas y recordó que “antes de la pandemia teníamos tres días médico tanto en Melgar como en Pumarejo, ahora que se supone que es a la demanda, citaron a los vecinos de Pumarejo al médico el otro día y no se presentó el facultativo porque, según explicó después, no se dio cuenta. Esto no puede ser así”, lamentó.