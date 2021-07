Jornada estival de mercados en Benavente que si algo ha dejado patente es la gran actividad en las calles de la ciudad. Si bien es cierto que apenas se ve alguna persona que opta por no llevar mascarilla, sigue siendo un elemento esencial en las calles benaventanas. Y obligatorio en lugares como los mercados de ayer en los que, en algunos momentos de la mañana y en puestos concretos, no se mantenía la distancia de seguridad. “La gente parece que se ha olvidado que seguimos en pandemia, con todo lo que llevamos vivida y no hemos aprendido nada”, lamentaba un señor ofendido al ver cómo otro intentaba tocar la fruta, advertido por la vendedora de que eso estaba prohibido. En el mercado de cañada de La Vizana mucha animación, aunque algo menos de los jueves estivales, pero ya con mucha afluencia de turistas y gente de la comarca.