Más de una veintena de niños y niñas de Santa Croya de Tera y alrededores aprovechan el verano disfrutando de quince días de un campamento con actividades lúdico deportivas de la mano del Club Deportivo “La Academia”.

Es el quinto año que esta asociación zamorana organiza una actividad de estas características. Sergio Castro, miembro del Club y uno de los organizadores del campamento, explica que “se trata de intentar acercar a sitios como Santa Croya, donde la oferta de actividades es más limitada, algo como el deporte, que tiene tantas cosas buenas”. “Se trata de intentar formar lo que podamos a la vez que nos divertimos durante las dos semanas que dura el campamento”, añade.

No se trata de un campamento únicamente de fútbol, puesto que, como apuntan desde la organización, “no a todos los niños y niñas les puede gustar el fútbol, por lo que se buscan alternativas en otros deportes y todo tipo de juegos, aprovechando las instalaciones que ofrece el pueblo, que en pocos sitios hay tantas cosas tan cerca”.

Según Sergio Castro, el principal problema no es la falta de participantes. “Estamos con núcleos de población más que aceptables para las fechas en las que estamos, y además ha habido un repunte de natalidad alucinante”, celebra. “Lo más difícil es encontrar gente que sea de aquí, que esté por aquí por estas fechas y que tenga la formación necesaria para ser monitor”, apunta. “Tienes que moverte por la zona y a todos los que tengan formación en Magisterio, TAFAD o CADYF decirles que se vengan”, concluye.

La idea de “La Academia” es formar a través de todo tipo de actividades de calidad tuteladas por monitores titulados. “No somos un club deportivo como tal”, explica Sergio Castro. “La idea surge de unos amigos que nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo nada por los pueblos y que nosotros cuando éramos niños, si no nos gustaba el fútbol, no teníamos otra cosa”, comenta. “Nadie nos enseñaba a jugar al bádminton o al baloncesto, por ejemplo, por eso tenemos planeado incluir ese tipo de deportes, o incluso el waterpolo en la zona de la piscina”. Según Hugo Matellanes, uno de los monitores, “los niños están encantados y se portan bien, por lo general”. “Sobre todo es más fácil porque siempre están haciendo algo que les gusta”, concluye.