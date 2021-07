Las medidas “específicas” para frenar la expansión de la quinta ola del Covid-19 implantadas por la Junta desde ayer llegan como un “mazazo” al sector hostelero que se siente de nuevo “castigado” sin que se adopten “otras medidas complementarias”, según explican los afectados del sector hostelero, que limiten reuniones sociales o familiares y que atajen la irresponsabilidad de una parte de la población que están disparando la incidencia en las últimas semanas.

La Asociación de Hosteleros de Benavente (Ahosbe) hace hincapié en la falta de “previsión”. Una vez más las medidas se anuncian en la jornada previa a la que se adoptan sin dar pie a los hoteleros a planificar eventos. “La Junta de modo habitual hace los anuncios de un día para otro, pone las restricciones sin tener en cuenta, por mucho que hemos insistido, el daño que causa el hecho de hacerlo con tanta celeridad”, lamenta el gerente de Ahosbe, Alberto Pascual.

“Estas nuevas medidas nos ocasionan un daño irreparable. Hay gente que tiene ya fijada la boda y que se lo están pensando por las medidas restrictivas que nos vuelven a imponer”, explicaba un responsable de la restauración en Benavente.

El sector entiende la delicada situación epidemiológica de Castilla y León pero pide, del mismo modo, que se tenga en cuenta que las medidas no pueden centrarse “solo en este sector y de un modo tan generalizado”, lamentan algunos afectados.

Parte del sector ve con resignación las medidas adoptadas. “Vamos para atrás de nuevo, damos gracias a que tenemos terraza, pero hay compañeros que no disponen de ella y cuentan con lo que trabajan en barra”, explica el responsable de una cafetería. “De qué sirve que nos quiten de atender en la barra si luego se reúnen a hacer botellón”, señalan. “Es verdad que seguimos pagando las incidencias de otros. Lo que está claro es que estamos viendo que no se puede confiar en la propia voluntad y buen hacer de los ciudadanos porque cuando nos dan un poco de manga ancha empezamos a confiarnos. En cuanto los ciudadanos empiezan a cometer actos irresponsables los primeros afectados somos los hosteleros. Somos la cabeza de turco en cuanto la cosa se pone un poco fea”, asegura Pascual.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, señala que en esta ciudad el sector está “muy enfadado. No es posible que el pasado viernes el señor Igea salga y diga que no se va a hacer nada y el sector entendió que no se iban a adoptar medidas y hoy (por ayer) ha cerrado eventos, banquetes y celebraciones y ahora, en estas condiciones, se plantean su viabilidad. Las previsiones hay que hacerlas con tiempo, no de un día para otro. Igea es el rey de la incongruencia. La seguridad jurídica es manifiesta y este sector está absolutamente castigado por la improvisación constante. El sector tiene compromisos a largo plazo, compromisos ciertos y vuelve a pagar los platos rotos. Estas medidas sirven para castigar al sector hostelero , afectan al empleo y al resto de actividades económicas de servicios ligadas a él”.

En la jornada de ayer se daban a conocer los datos de las pruebas realizadas en las aguas residuales de Benavente para detectar la presencia de COVID-19 y las conclusiones reflejan, en cuanto a la tendencia respecto a semanas anteriores, que la incidencia del virus aumenta por segunda semana consecutiva.