El Ayuntamiento de Benavente ha recibido con malestar la decisión de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Asistencial de Zamora de realizar el cribado masivo entre la población joven de la provincia únicamente en el recinto ferial de IFEZA de la capital.

Una decisión que ha sido calificada por el alcalde de la ciudad, Luciano Huerga, como “lamentable” ya que “supone un agravio comparativo y denunciamos públicamente una discriminación injusta e injustificable hacía los vecinos de Benavente y comarca”. Declaraciones que se producen ante la falta de respuesta de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Benavente para la realización de test masivos de antígenos entre la población de la ciudad y comarca. Además, incide Huerga, “la Consejería ha decidido realizarlo en Zamora capital que ni tan siquiera lo había pedido”

Ante la falta de contestación por parte de la Junta de Castilla y León, el regidor municipal señala que “desestiman nuestra petición sin dar explicaciones y por la vía de los hechos consumados, ignorando una petición fundada, argumentada y necesaria como es proteger la salud de nuestros vecinos, especialmente, la de los jóvenes. Es una actitud prepotente que no se merecen en modo alguno los vecinos y vecinas que vivimos en Benavente y comarca que creemos que nos merecemos el respeto y la consideración debida”.

En cuanto a los índices de contagios, siguen en aumento y se sitúan actualmente en una incidencia acumulada a 14 días de 421 casos por 100.000 habitantes. En este sentido, el alcalde de Benavente afirma que “esto no es una curva, no son números. Son personas que se ven afectadas y que muchos de ellos no saben que están contagiados y que pueden morir. La única forma de combatir el avance de los contagios es la realización de tesis de antígenos masivos y se realice en aquellos lugares donde las cifras demuestran que son una necesidad”.

La decisión de no realizar test masivos en Benavente considera Huerga es “injustificable teniendo en cuenta la incidencia tan elevada de contagios”. El regidor local propone que se hagan en el Centro de Negocios del Centro de Transportes “donde se realiza semanalmente la vacunación masiva en la ciudad”.

El alcalde de Benavente señala además que “estamos hartos nos consideren ciudadanos de segunda clase y de estas situaciones discriminatorias injustificables que afectan a la salud y a la calidad de vida y asistencial de nuestros vecinos”.

A pesar de la decisión inicial de la Consejería de Sanidad, desde el consistorio siguen esperando una contestación y “que esta sea en sentido afirmativo” puntualiza Luciano Huerga.