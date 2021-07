El Ayuntamiento de Benavente quiere mostrar su preocupación ante el aumento de casos positivos en la ciudad, especialmente entre la población joven, a la vez que también quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común para que este grupo de edad en particular y la población de Benavente en general, realice un correcto uso de la mascarilla y cumpla con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades competentes.

“Desde el Ayuntamiento de Benavente entendemos que el verano es una época de vacaciones y celebraciones, pero no podemos perder la perspectiva de dónde venimos y todo lo que hemos sufrido y sobre todo perdido. Es verdad que la pandemia ha afectado en mayor medida a la población más adulta y las consecuencias en los jóvenes no han sido tan drásticas como con nuestros mayores, pero ante las nuevas vertientes del COVID-19 donde presenta un mayor contagio, los jóvenes no son inmunes ni mucho menos, y pueden acabar igualmente hospitalizados y en el peor de los casos, fallecer”, manifiestan desde el consistorio benaventano a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación y con el que esperan “concienciar” a la población benaventana de que la pandemia del COVID-19 “sigue entre nosotros y no se ha ido”.

En las últimas horas se han notificado 19 nuevos casos positivos de COVID-19, a la espera que se notifiquen una nueva oleada de casos relacionados, que se suman a los 22 notificados la semana pasada. De este modo, en una semana del mes de julio se han notificado un total de 30 positivos, los mismos que en todo el pasado mes de junio. Sin duda, unos datos verdaderamente estremecedores y que reflejan la situación actual por la que está pasando no solo la ciudad de Benavente, sino toda la provincia de Zamora, con un notable aumento de contagios en los últimos días, especialmente entre los más jóvenes.

Es por eso, que el Ayuntamiento de Benavente pide a los jóvenes “reducir la celebración de grandes reuniones, incluso al aire libre, porque el aumento de casos está reflejando que no se están haciendo las cosas bien”. Desde el pasado 26 de junio, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en varios escenarios al aire libre, pero sigue siendo obligatoria incluso en exteriores cuando existe un gran número de personas y no se puede garantizar la distancia de seguridad. “Debemos ser responsables, jóvenes y adultos y cumplir con las normas establecidas. A día de hoy se puede ver gente que camina por la calle sin mascarilla, cruzándose con gente y sin mantener la distancia de seguridad. Pedimos responsabilidad”, explican desde la Alcaldía.

“El virus no se ha ido, es verdad que las vacunas han sido un salvavidas que nos está permitiendo volver a la ansiada normalidad, pero no por ello podemos hacer lo que nos dé la gana, porque siguen subiendo los casos, también en gente adulta y lo peor de todo, sigue falleciendo gente en los hospitales. Por favor, no perdamos la perspectiva de todo lo que hemos vivido durante este último año y medio, no seamos irresponsables y pensemos en todo lo que tenemos aún por vivir”, reiteran desde el propio Ayuntamiento benaventano.

Y es que las consecuencias de nuevos brotes y contagios en la ciudad puede conllevar nuevos cierres en establecimientos que pongan en peligro la estabilidad económica de la ciudad de Benavente.

“Recuerda, realiza un buen uso de la mascarilla que te cubra la nariz y la barbilla a la vez, póntela siempre en interiores y en exteriores cuando sea necesario, mantén la distancia de seguridad, controla tus grupos de contacto e higieniza constantemente tus manos”, insisten desde el Ayuntamiento de la ciudad de Benavente.