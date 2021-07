Gabi More (Bilbao, 1964) es un escultor afincado en Benavente, el cual se ha desarrollado profesionalmente dentro del mundo de la ingeniería y de la arquitectura. El vasco se dedica a la talla de piedra natural dentro de una línea de trabajo caracterizada por la talla directa, sin medios mecánicos. More realiza esculturas, escudos heráldicos y todo tipo de trabajos en piedra, así como imparte talleres de iniciación a la escultura para niños y adultos.

Ha realizado múltiples exposiciones por todo el país y, además, es el autor del puño del monumento de la fosa de los represaliados en la guerra civil en Benavente, única fosa en España monumentalizada con un puño, según el investigador Daniel Palacios.

–¿En qué momento le comenzó a interesar la escultura?

–He tenido interés desde joven, pero empecé a esculpir cuando se dieron las circunstancias adecuadas para hacerlo. Para esculpir necesitas conocimientos de dibujo, material, herramientas, un lugar donde trabajar, ilusión y tiempo, y todo esto sucedió en el año 2013.

–¿Ha cursado estudios o tiene formación relacionada con el mundo de la escultura?

–Soy Delineante Proyectista con 25 años de experiencia y docente de Dibujo Técnico, esto me facilita mucho a la hora de trabajar la perspectiva y los volúmenes, ya que la visión espacial es muy importante. Intento leer y aprender todo lo que puedo relacionado con la escultura y el arte. Además, tengo la suerte de haber viajado por el mundo y de conocer de primera mano muchas y diferentes culturas…como decía Miguel de Cervantes: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Con más de 50 años el bagaje adquirido me ayuda para poder hacer lo que hago, pero sé que soy un eterno aprendiz.

–Como escultor, ¿cómo se definiría?

–Cuando trabajo intento aplicar la filosofía “Wabi-Sabi”, que es un concepto japonés que hace referencia a la belleza de lo sencillo, lo imperfecto, lo incompleto y lo mudable, de las cosas modestas y humildes. De todas formas, creo que es difícil definirse a uno mismo, prefiero que lo hagan los demás.

–¿Qué cualidad ha presidido siempre sus esculturas?

–Hasta ahora siempre he trabajado a mano, con maceta y cincel, sin ningún tipo de máquina ni eléctrica ni neumática, eso no confiere ningún mérito, pero me gusta hacerlo como lo hacían los maestros de la Edad Media, dándole a cada trabajo su tiempo, sin ansiedad por terminar, cada pieza es única con un acabado tosco en ocasiones, pero que le aportan verdad a las obras e intemporalidad.

–¿Qué materiales suele utilizar?

–Comencé utilizando piedra franca de Villamayor, es una piedra blanda y bastante amable de trabajar. Después con el tiempo empecé a esculpir con otros tipos de piedra como granito, mármol, cuarcita, etc. Cada una esconde algo distinto en su interior y sacarlo a la luz es un reto excitante. Ahora estoy combinando elementos de forja con piedra y el resultado me agrada.

–¿Las obras que realiza van destinadas a algún tipo de público en concreto?

–Las personas que aprecian el trabajo realizado a mano, sensibles, capaces de sentir una emoción al contemplar el arte, ese es mi público. Cuando creo una obra no pienso en un público en particular. Lo primero que busco es que me guste a mí. Luego, compartir mi trabajo con la gente y que lo disfruten. No hay un prototipo de cliente, así que trabajo sin condicionamientos.

–¿Cuenta con algún referente en el mundo de la escultura?

–Soy una persona curiosa, observo e intento aprender de todos, desde Fidias a Chillida, me encanta la escultura clásica, la perfección de las proporciones. Me siento muy influenciado por el Románico y los misterios de los Maestros. Castilla y León y en concreto la provincia de Zamora son un museo al aire libre donde la huella de los canteros ha quedado labrada en las piedras. Por supuesto Baltasar Lobo nos ha legado una obra extensa y de gran calidad y es referente para mí, así como Ramón Abrantes. También el mundo de los imagineros me llama la atención, del pasado Ramón Álvarez y como no, nuestro contemporáneo Ricardo Flecha. Pero el escultor que más me ha influido es José Luis Coomonte, su obra me resulta cercana. Me encantaría poder conocerle algún día.

–¿En qué lugares ha realizado exposiciones?

–Todas las exposiciones que he realizado han sido en el territorio español. He expuesto en La Casa del Parque de Villafáfila, en la Iglesia de la Encarnación en Zamora, en el Castillo de Puebla de Sanabria, en Benavente realicé dos, una en el patio de La Trapería y otra en el patio de los Ábsides de San Juan del Mercado, la última exposición física fue en el Centro Cultural de Isabel La Católica en Medina del Campo. Durante el confinamiento participé en una exposición virtual en Instagram a través del grupo Rurarte que intentaba dar visibilidad a artistas de la España Vacía.

–De esas exposiciones, ¿cuál recuerda con especial cariño?

–Todas y cada una me han aportado algo positivo, al principio eran muy modestas y las recuerdo con un poco nostalgia y mucha ilusión. A medida que la obra ha ido creciendo las exposiciones han ganado en vistosidad y congruencia, también en esfuerzo físico. La última en Medina de Rioseco fue espectacular, el claustro del palacio de Isabel La Católica fue el marco perfecto para mostrar mi trabajo y las muestras de aprobación del público que la visitó me hicieron sentir que valía la pena seguir esculpiendo.

–¿Cómo valora el mundo de la escultura fuera de España?

–Mi experiencia personal es que mi trabajo está siendo más reconocido fuera de España. Las redes sociales han revolucionado y globalizado el mundo, también el del arte. Puedo decir que a mí me han ayudado a darme a conocer fuera de España. Tengo clientes de Israel, Francia, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, también de España por supuesto. Hace un año y medio, justo antes de la pandemia, David Piper, un profesor del National High School of Massachusetts en Boston, me envió un trabajo que habían realizado sus alumnos sobre un artista hispano contemporáneo y mi sorpresa fue que me habían elegido para hablar sobre mis esculturas. Y es que a veces se cumple ese tópico que dice que “nadie es profeta en su tierra”, pero no pasa nada, me hizo muchísima ilusión recibir las descripciones de lo que les sugerían mis obras. Muy pronto se va a editar un libro del Dr. Reinaldo Boada, escritor e investigador residente en Canadá, titulado “Atlas de los Talentos Personales”, donde la portada será una escultura mía. Si el eco de mi trabajo ha llegado a cinco mil kilómetros igual falta menos para que llegue por aquí cerca.

–Para usted, ¿qué es la escultura?

–La escultura es muchas cosas, es un modo de expresión, una terapia, un reto, para mí es una necesidad de dejar una huella positiva en este mundo, intentando enviar al futuro un mensaje de esperanza en la humanidad. Transformar, dar vida y crear una obra que perdure es algo mágico. Cada piedra tiene algo en su interior y hay que descubrirlo. A través de la escultura transmito no solo emociones, sino también mensajes y me hacen reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales y la vida en general. La mayor parte de mis esculturas son manos expresando gestos de bendición, gratitud o bondad. Las manos hablan en un idioma universal. La escultura muestra una parte importante de la historia del hombre.

–Actualmente, ¿está trabajando en algún proyecto?

–La verdad es que no dejo de trabajar en diferentes proyectos. Acabo de realizar la instalación de una escultura muy simbólica en la plaza de un pueblo de la comarca de Benavente, con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No puedo adelantar más hasta que no se realice la inauguración, que será en breve. También estoy preparando una exposición de escultura y poesía, donde cada una de las piezas vaya acompañada de una poesía relacionada con las piedras y la escultura. Y lo que me tiene muy ilusionado es la preparación de unos talleres para septiembre de iniciación a la escultura para niños y adultos. Que nunca falten proyectos, son los proyectos los que nos mueven y mantienen viva la ilusión.