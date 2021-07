No parece que vaya a haber entendimiento entre la Plataforma de Ríos de Aguas Limpias y Diputación Provincial sobre la actuación a llevar a cabo para la depuración de las aguas de los ríos. La plataforma y el presidente de Diputación, Francisco Requejo, y el diputado Javier Faúndez mantuvieron un encuentro hace ya unas semanas en el que no se han acercado posturas.

Por un lado, el representante de la plataforma, José Aporta, asegura que “de dicho ‘encuentro’ en la Diputación, lo más llamativo, y desde el mismo inicio, fue detectar una clara predisposición al rechazo demasiado evidente a cualquier propuesta que desde Ríos de Aguas Limpias pudiéramos llevar. Ni la salud precaria y deficiente de los ríos parece ser una prioridad del señor Faúndez ni los vertidos, que ya han matado a algunos como el Almucera, y aquejan por igual al resto, resultan un problema preocupante en la agenda de la Diputación ni en la de su presidente. Con esta predisposición cayó en saco roto (y fue desoída) la posibilidad de que la Diputación se aviniera a explorar con otras administraciones, incluyendo a la europea, la formulación de un ambicioso Plan Integral General para todas las cuencas tributarias del Esla, incluido este mismo, que erradicara para siempre los vertidos”.

El presidente de la Diputación, en el mismo sentido, valoró ayer la propuesta de esta plataforma y señaló que “otra plataforma más. A esta no la encontramos mucho sentido. Por deferencia nos hemos reunido con uno de los promotores de esta idea pero sin nada concreto. No nos dice qué financiación va a hacer falta, no nos dice cómo se va a hacer, no nos dice cómo se va a cuantificar, no nos dice de dónde van a llegar esos fondos, porque hablan de muchísimo dinero. Hablan de Europa pero hay que hacer los proyectos y primero hacer un estudio y, sobre todo, no dicen cómo van a pagar los ayuntamientos ese mantenimiento que será costoso”.

Y señaló que “hemos escuchado pero lo vemos inviable totalmente. Nosotros estamos trabajando con la Junta de Castilla y León para la depuración de las aguas con muchos proyectos que tienen un mantenimiento asumible. ES una apuesta real y lógica y no vender humo como está vendiendo esta plataforma sin nada concreto”.