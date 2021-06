Los cargos tanto de juez de paz titular como de juez de paz sustituto quedarán vacantes en la localidad zamorana de San Pedro de Ceque. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento a través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. “Se pone de manifiesto que para que cuantas personas resulten interesadas pueden presentar su solicitud en las oficinas de la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días naturales”, manifiestan.

Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos: ser español, ser mayor de edad, no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no estar impedido física ni psíquicamente para la función judicial, no estar condenado por delito doloso, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y también ser residente en la localidad zamorana.