Los vecinos de Bercianos de Valverde lamentan las afirmaciones del alcalde de Pueblica, el Ayuntamiento al que pertenece esta pedanía, sobre lo que considera una “mentira” que el problema con el agua potable en el pueblo se prolongue ya por más de dos meses. Vecinos de Bercianos de Valverde insisten en que el agua sigue saliendo turbia y con mal sabor “en unos sitios más que en otros”. Y para confirmar que se trata de algo que viene ocurriendo desde hace semanas en el pueblo envían fotografías y vídeos de distintas fechas (24 de mayo y 1 de junio) en los que se observa la turbidez de este recurso tan necesario.

Las afirmaciones del alcalde de Pueblica de Valverde, Joaquín Crespo, en las que asegura que “es mentira que el pueblo haya estado dos meses sin agua potable”, han despertado la indignación de los vecinos que no entienden por qué motivo iban a hacer una denuncia falsa sobre este asunto de vital importancia. Califica estas afirmaciones de “falta de respeto hacia un pueblo que gobierna desde la distancia”, el vecino Ángel Casanova.

No entienden tampoco por qué si ha estado en Bercianos de Valverde no ha comprobado cómo sale el agua del grifo de las casas. “Es como si nos dijera que nosotros hemos echado barro a las botellas y lo hemos hecho todos, aunque no sé con qué objetivo”, señala otro vecino.

El malestar estalló el pasado jueves cuando en Bercianos decidieron en una asamblea hacerse oír por el Ayuntamiento aprovechando la celebración de un pleno al día siguiente. El alcalde en todo momento asegura que ha conocido del problema del agua de modo “puntual” y que siempre ha pensado que estaba resuelto. Y la teniente de alcalde también ha considerado un engaño vecinal lo referente a la situación del agua.

Los vecinos lamentan estas afirmaciones y se preguntan “cuántas veces hay que presentar solicitudes para un asunto tan importante y urgente como la calidad de vida y salud de los habitantes de su anejo Bercianos de Valverde para que, ustedes, en vez de tratar a sus convecinos de mentirosos, se pongan rápidamente manos a la obra y solucionar un problema que es de suma urgencia, sin divagaciones. El verano está aquí y, muy pronto, se llenará de veraneantes, niños y padres”. Pide Casanova “ que cumplan su función y solucionen lo antes posible este problema “puntual””.

También quieren rebatir algunas afirmaciones de la teniente de alcaldía que aseguraba a este periódico que cuando se cambió el motor del depósito la edil de Bercianos había dicho que el agua ya salía sin turbidez. Ahora son los vecinos los que dicen que “eso no es cierto. La concejala nunca ha dicho que el agua esté clara, sino todo lo contrario, siempre les ha llevado las botellas con el agua sucia”. Las discrepancias entre vecinos y el alcalde y teniente de alcalde no parece que tengan rápida solución.