La Diputación de Zamora, a través del Área de Medio Ambiente, enviará el lunes agua embotellada apta para el consumo a los vecinos de Bercianos de Valderde "ya que no ha sido posible trasladar la petición a la empresa suministradora para hacerlo antes dado que el Ayuntamiento de Pueblica de Valverde, al que pertenece este anejo, realizó la petición y comunicó los problemas de abastecimiento pasadas las dos de la tarde del viernes", explica la administración provincial.

La Institución Provincial mantendrá el suministro de agua embotellada hasta que se resuelvan los actuales problemas.

Por otro lado, la Diputación aclara que no tiene competencia para llevar a cabo la limpieza del depósito, algo que sí realizará el Ayuntamiento de la localidad el próximo lunes como estaba previsto.

No obstante, emplaza a los responsables municipales a ponerse en contacto con los responsables del Área de Medio Ambiente para analizar la problemática y buscar las posibles soluciones, como se hace con el resto de ayuntamientos de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Pueblica de Valverde, Joaquín Crespo, dice hoy que "es mentira que el pueblo haya estado dos meses sin agua potable", tal y como aseguraron el día antes los vecinos ante las puertas del Ayuntamiento, un aspecto que en ningún momento se desmintió por parte de los responsables municipales. "Que en determinadas ocasiones puntuales durante las tormentas puede pasar, sí, porque se puede filtrar. Pero que llevan dos meses así no", insiste.

Lo cierto es que en el pleno anterior ya se había traslado al alcalde el problema con el agua potable. "Siempre que hay tormenta", señala el primer edil.

"Es cierto que se había comunicado que el agua estaba turbia en el pleno anterior y mandamos a una empresa y al día siguiente ya no salía turbia, según la concejala de Bercianos. A la siguiente semana, siempre con tormentas, otra señora nos llamó que estaba el agua turbia. Pero hoy he ido a Bercianos, cojo el agua de la fuente y no está turbia. En un día no está tan bien el agua", asegura Sonia, la teniente alcalde de Pueblica. "Tengo tres comunicaciones puntuales, no ha sido algo de continuo. Se va a limpiar el depósito pero no va a ser la solución".

Lo cierto es que el agua de la red, a través de una boca de incendios, en la tarde del jueves en Bercianos salía turbia. Y esta tarde, la de la fuente de la plaza de Bercianos no lleva esa turbidez.