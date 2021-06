Lácteas Cobreros y el Ayuntamiento de Castrogonzalo han trabajado para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los 471 habitantes de esta pequeña localidad zamorana, invitando a toda la población a tomar Goactive 365 Cardio, durante 90 días para evaluar los beneficios que produce en su salud. Goactive365 Cardio es el segundo producto de la gama de complementos alimenticios Goactive365 enriquecidos con leche de cabra en polvo, procedente de la explotación de cabras que Lácteas Cobreros tiene en Castrogonzalo y pertenece a la Red Española de Ciudades Saludables.

El resultado se ha recogido en un estudio de intervención nutricional (en colaboración con Quirón prevención), para evaluar la efectividad y medir los cambios que produce en la salud la toma del complemento alimenticio Goactive365. Se realizaron determinaciones analíticas, al principio del estudio y a los tres meses de estar ingiriendo el producto. El estudio arroja datos muy interesantes que ponen de manifiesto los beneficios de este complemento: Se incrementaron las concentraciones de proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas en general a los tres meses y disminuyeron los niveles de triglicéridos y colesterol.

Explica Lácteas Cobreros que “la leche de cabra posee características altamente beneficiosas para el organismo, es un alimento sano, presenta grandes propiedades nutricionales y una composición, muy parecida a la leche materna. Gracias a su composición rica en proteínas y grasas de alta calidad proporciona aminoácidos esenciales, minerales como calcio, cobre, hierro, selenio, zinc, fósforo y magnesio, además de vitaminas A, B2, B6, B9, B12, C y D, riboflavina y niacina”. Señala también que “tiene unos bajos niveles de colesterol, entre un 30 y un 40% menos que la leche de vaca, y la elevada presencia de ácidos esenciales omega 6 contribuyen a la disminución de los niveles altos de colesterol total y triglicéridos, reduce las transaminas altas (GOT i GPT) y cuida de la salud del corazón. Su alto contenido en selenio, zinc y vitaminas C y D ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario”.

Lácteas Cobreros lanza al mercado el primer complemento nutricional enriquecido con leche de cabra en polvo para el cuidado proactivo de la salud cardiovascular y el control del síndrome metabólico, Goactive365 Cardio. Un sobre diario de Goactive365 Cardio contribuye a mejorar los niveles de cuatro de los nueve factores de riesgo cardiovascular: colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos e intolerancia a la glucosa.

Para mejorar el colesterol total y HDL, Goactive Cardio se ha enriquecido con fitoesteroles vegetales. Según expertos de la European Food Safety Authority (EFSA) , el consumo de entre 1,5 a 2,4 g de fitoesteroles diarios puede reducir entre un 7 y un 10,5% los niveles de colesterol. Así, cada dosis aporta la cantidad diaria de esteroles vegetales que el cuerpo necesita para una buena salud cardiovascular, y contribuye a disminuir los niveles de colesterol total y HDL gracias a una mejor excreción biliar de grasas y lípidos. Además, el nuevo complemento alimenticio de Lácteas Cobreros también favorece el mantenimiento de unos niveles adecuados de triglicéridos y de transaminasas y mejora el metabolismo lipídico, proteico y mineral. También contiene ciclodextrina que favorece el uso de la glucosa en menor tiempo que el resto de carbohidratos sin subir el pico de insulina por lo que se aconseja para mejorar el rendimiento deportivo y el control de la glucosa.

La compañía láctea apuesta por los beneficios que aporta la materia prima de sus productos

Lácteas Cobreros, con sede en Castrogonzalo, es una compañía española líder en el sector lácteo con una clara vocación internacional y una de las diez principales empresas de la provincia de Zamora. Cuenta con más de cuarenta años de experiencia donde el compromiso con la calidad y el bienestar de las personas son su razón de ser. Desde hace mas de 20 años, elabora y distribuye diferentes tipos de leche (cabra, oveja y vaca) y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos. La gama Goactive365 está formada por dos productos leche de cabra, materia prima con la que se elabora, destinados a adultos: Goactive365 CARDIO y Goactive365 INMUNO. “El complemento alimenticio Goactive 365 INMUNO proporciona todos los beneficios nutricionales de la leche de cabra y, al mismo tiempo, ayuda al funcionamiento normal de las defensas del organismo y del sistema inmunológico. Para la elaboración de Goactive365 Inmuno, Lácteas Cobreros utiliza mayoritariamente leche de cabra malagueña, una raza autóctona española, con elevada producción lechera y una buena adaptación a los distintos sistemas de explotación.