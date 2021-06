El Centro de Negocios del Centro de Transportes de la ciudad de Benavente ha actuado tanto el viernes, 18 de junio, como ayer, 19 de junio, como vacunódromo provincial. En el caso de ayer, fue el turno de vacunación frente al COVID-19 para los nacidos en los años 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976 en una jornada de vacunación masiva con “mucha normalidad”.

Desde las 9:30 hasta las 21:00 horas, decenas de sanitarios han administrado la primera dosis para las quintadas desde el 1972 hasta el 1976, ambos años incluidos. Y es que la provincia de Zamora continúa a velocidad de crucero en su vacunación contra el coronavirus en el recinto ferial Ifeza de Zamora capital (carretera de La Aldehuela) y en el Centro de Transportes de Benavente, los dos vacunódromos oficiales habilitados en la provincia. El viernes y ayer fue turno en exclusiva para la ciudad de Benavente.

Acompañados por el DNI y la tarjeta sanitaria o mutualista, cientos de benaventanos acudieron ayer a recibir la primera dosis. También vecinos de la zona de Sanabria y La Carballeda, debido a la proximidad a la ciudad.

“Yo me vacuno porque soy de riesgo, tengo diabetes, y me parece que puedo estar más tranquila”, afirmaba una benaventana minutos después de someterse a la vacunación, mientras esperaba en una de las 130 sillas habilitadas para esperar tras recibir la dosis. “Yo he venido con un poco de miedo, no te voy a engañar, pero al final es la solución para poder acabar ya con todo esto”, manifestaba otro ciudadano, que se había acercado desde un pueblo de la comarca de Los Valles.

Al igual que en las anteriores jornadas, Protección Civil y la Policía Local se desplazaron al recinto para gestionar las colas e indicar a la población el lugar al que tenían que acudir. Todo ello, en una jornada que ha avanzado a buen ritmo, con fluidez y, sobre todo, sin ningún tipo de incidencia reseñable.

Jornada del viernes

Por otro lado, durante la jornada del viernes, 18 de junio, fue el turno para los nacidos en los años 1962, 1963 y 1964, los cuales ya recibieron la segunda dosis frente al COVID. “Es un alivio inmenso”, declaraba un zamorano horas después de ponerse la segunda dosis de la vacuna.

Según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León, fueron alrededor de 1.700 personas las que recibieron la segunda dosis en el Centro de Negocios del Centro de Transportes de la ciudad de Benavente, único punto de vacunación de la provincia durante este fin de semana.

Próxima jornada de vacunación masiva

El próximo sábado, 26 de junio, el Centro de Negocios acogerá una nueva jornada de vacunación a gran escala y será el turno para las personas nacidas en los años 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981.

Así pues, aquellas personas nacidas entre 1972 y 1976 y que no pudieron acudir al anterior llamamiento podrán vacunarse en esta jornada en el horario correspondiente a su mes de nacimiento, al igual que ocurrió en el día de ayer al que también pudieron acudir las quintadas entre el 1968 y 1971, que no pudieron acudir en el anterior llamamiento. Aquellas personas con COVID, que se encuentren en cuarentena o sean consideradas de alto riesgo no deben acudir a la vacunación.

Vacunación a docentes, miembros de Protección Civil y bomberos

Clara San Damián, Delegada Territorial de la Junta, ha informado que la vacunación a los docentes, voluntarios de protección civil y bomberos que aún están pendientes de vacunarse podrán recibir su dosis durante el día de mañana, 21 de junio, y el martes, 22 de junio, en el Hospital de Benavente. En cambio, Policía Local, Bomberos y Protección Civil recibirán la segunda dosis en el Centro de Negocios de la ciudad.