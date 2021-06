El Partido Popular de Zamora instaló ayer una carpa en la Plaza de Santa María de Benavente para recoger firmas contra los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por sedición y malversación. Campaña que aseguran ha tenido “una excelente respuesta de los numerosos zamoranos que se han acercado para estampar su rúbrica en defensa de la Constitución, la Justicia y la igualdad de todos españoles y a favor de la convivencia, la concordia y el Estado de Derecho”.

El acto ha contado con la presencia de parlamentarios nacionales, diputados provinciales, concejales del Ayuntamiento benaventanos, simpatizantes y militantes.

La diputada zamorana por el PP, Elvira Velasco, y la senadora popular, Maite Martín Pozo, estuvieron acompañadas por los concejales municipales Beatriz Asensio, Juan Dúo y José Manuel Salvador, además de diputados provinciales, y militantes del partido.

Mañana se celebra la concentración en Colón contra los indultos a los líderes independentistas, donde participará el Partido Popular pero han manifestado que se quedan fuera los barones moderados del PP entre ellos Alfonso Fernández Mañueco. Elvira Velasco ha descartado que la ausencia de Mañueco sea un desplante a Casado y hace hincapié en que “la convocatoria no la hace el Partido Popular. El PP se suma a una convocatoria que realiza la sociedad civil. Entonces quien voluntariamente quiera acudir, al igual que hay gente que lo va a hacer en Zamora o en cada uno de los puntos de diferentes capitales que se haga, hay situaciones personales que tenemos todos y eso no significa que sea un desplante al presidente Casado. Al contrario. Él ha manifestado en todo momento que está en contra de los indultos y que no acuda mañana, primero el PP se suma y el que de manera individual o familias quieran acudir a Madrid lo haga y en otros puntos es tan importante como ir a Madrid”.

Velasco explicó que “esta recogida de firmas es una muestra de que todos los españoles defendemos la igualdad de oportunidades y el respeto a la ley. El presidente Sánchez lo que está haciendo es comprando su sillón. Necesita a Esquerra, Esquerra le ha salvado de más de 40 situaciones de tumbarle proyectos dentro del Congreso de los Diputados y ahora es el momento de que Esquerra le cobre sus apoyos”. Pide, además, a Sánchez, “que vele por la igualdad de todos los españoles y que no dé margen a un proceso de autodeterminación en Cataluña, y si quiere de verdad un cambio del Estado de Derecho que acuda al Parlamento y que sea el Parlamento quien decida qué modelo de estado queremos”.

La senadora popular por Zamora, Maite Martín Pozo, consideró que las firmas de los españoles contra los indultos son fruto del “hartazgo. Estos indultos son un insulto para todos los españoles, para todos los demócratas y que creemos en la justicia y en un estado democrático y de derecho como el que nos dimos los españoles en el 78. El presidente no se rige por el interés general sino por el interés propio de mantenerse en la Moncloa a cambio de vendernos o regalarnos a todos los españoles”. Martín Pozo hacía un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las concentraciones en contra de los indultos y plasmen su firma.

La diputada como vía de solución a la situación de Cataluña pidió mesas de negociación “generales”.