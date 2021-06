El Centro de Negocios de Benavente volvió a convertirse ayer en vacunódromo de la provincia. Ha sido una jornada más en la que los zamoranos han respondido masivamente a la llamada para vacunarse a cuatro quintas. En esta ocasión tocaba a las personas nacidas los años 1968, 1969, 1970 y 1971. Algún despistado también se dio cita en el Centro de Negocios. “Yo soy de 1974, todavía no me toca ¿no?” preguntaba una mujer a las puertas del recinto ferial convertido en centro de vacunas a gran escala en la jornada de ayer.

El Servicio de Salud de Zamora hacía un llamamiento a estas quintas para toda la jornada de ayer, sin cita, para avanzar en la inmunización de los zamoranos. Hasta Benavente se acercaron, además de los vecinos de la ciudad y de pueblos de la comarca, otros llegados de las vecinas comarcas de Sanabria y Carballeda. “Aunque tenemos que hacer el viaje hasta aquí, pero al menos nos queda más cerca que Zamora”, explicaba un matrimonio.

Con el amplio dispositivo desplegado en el Centro de Negocios el ritmo de vacunación ha sido bueno. De nuevo diez puntos para realizar las vacunaciones con cerca de treinta profesionales en el dispositivo preparado.

También voluntarios de Protección Civil de Benavente han colaborado durante toda la jornada para facilitar el desarrollo de la vacunación en el Centro de Negocios, garantizando tanto las medidas de desinfección en el acceso al recinto o el uso de mascarillas adecuadas. También para indicar a cada uno que acudía a la vacunación donde colocarse para impedir la creación de colas innecesarias.

La llegada de gente al recinto fue constante durante toda la jornada y en momentos puntuales se hicieron algunas colas de espera más largas, que pronto se despejaron por la fluidez a la hora de realizar las vacunas. Además espacio suficiente en las sillas colocadas para la espera de quince minutos aconsejados tras la vacuna en el mismo recinto del Centro de Negocios. Una persona encargada, también de desinfectar las sillas entre una persona y otra.

“Estoy feliz. Parece que se ve la luz al final del túnel”, señalaba uno de los vacunados”; “estaba deseando que llegara la vacuna para los de mi generación”, explicaba otro; “me han puesto la Janssen, lo bueno es que con un pinchazo estamos arreglados”; “a mí me daba igual la vacuna, el caso es que estar vacunado, es mejor que no estarlo y con eso me quedo”, añadía otro.

La próxima semana nueva cita en este vacunódromo para los empadronados en Benavente y el resto de la provincia de Zamora y sin cita. Por un lado, el viernes día 18 están llamados los nacidos en los años 1962, 1963 y 1964 que se pusieron la primera dosis el 28 de mayo en este Centro de Negocios. La vacunación para estos será entre las 9:30 y las 21 horas en tramos de hora y media y para los nacidos cada seis meses. Los zamoranos nacidos de 1972 a 1976 se vacunarán el sábado día 19.