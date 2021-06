Almudena Pintado es una artista autodidacta natural de Benavente, aunque actualmente reside en Suiza. En 1988 entra en contacto por primera vez con el mundo del arte y el diseño cuando inicia sus estudios de diseño de moda. Continuó su formación en 1990 como diseñadora de edificios. Dedicó varios años a esta actividad y le dejaron una fuerte influencia geométrica a través de su arte.

A lo largo de su carrera, la benaventana ha participado en numerosas exposiciones y ferias en varios países como España, Suiza, Francia, Bélgica, Italia, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, Irán, Singapur y Brasil. Así pues, ha expuesto en museos muy importantes como el Carrousel du Louvre en París, el Museo de las Américas en Florida, y fue invitada como Invitada de Honor a eventos artísticos que tuvieron lugar en la Embajada de México en California o en el Ministerio de Cultura de Tijuana en México.

Una mención de honor de la Academia Nacional de Bellas Artes de Brasil, un premio especial de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París, una medalla de bronce de la Sociedad Académica de Artes, Ciencias y Letras de París o un primer premio internacional de Artes Plásticas de la Asociación Aires de Córdoba en España, son algunos de los galardones que Almudena Pintado ha recibido a lo largo de su trayectoria. La benaventana aparece también en numerosas publicaciones de arte internacionales y sitios culturales.

–¿En qué momento le comenzó a interesar el arte?

–Yo creo que, al final, cuando naces con esa vena creativa, el arte en general te interesa desde muy temprana edad ya que forma parte de ti y llega a ser algo esencial. Se acaba convirtiendo en una necesidad en tu vida.

–Empezó a estudiar Estilismo, pero posteriormente decidió cambiar y estudiar Delineación. ¿Cómo surgió todo eso?

–En efecto. Comencé mis estudios de Estilismo en una escuela superior de diseño en Valladolid en el año 1988. A pesar de lograr uno de los mejores resultados de mi promoción, tres años más tarde, opté por titularme como técnico en delineación también en la ciudad de Valladolid. Cambiar de una rama a otra, aunque ambas se basan en el dibujo, pero una creativa y la otra en el dibujo técnico, fue por la falta de oportunidades en ese momento en cuanto a la oferta laboral en el mundo de la moda. Era prácticamente nula. Además yo era muy joven para tratar de abrirme paso en un mundo tan difícil. Tampoco existían las redes sociales por aquel entonces, con esa visibilidad que siempre te aportan. Hoy cualquiera puede difundir su trabajo a nivel internacional sin tener apenas que moverse.

–¿Fue en esta época de estudiante cuando comenzó a realizar los primeros proyectos profesionales o ya había realizado alguno que otro antes?

–Los proyectos de arte no vinieron hasta pasados algunos años. En realidad, desde el año 2004 cuando decidí exponer por primera vez. Desde entonces no he parado. Reconozco que he tenido etapas más florecientes que otras, o más creativas que otras. Algo que ocurre con todos los artistas. Son esas etapas de reciclaje, de introspección, que necesitamos para poder salir de nuevo a la palestra con nuevas creaciones. Aun así, desde el año 2004 siempre he estado de un modo u otro directamente involucrada con el mundo del arte.

–Como pintora, ¿cómo se definiría?

–La verdad es que esta pregunta me la han formulado varias veces y nunca he dado una respuesta contundente. No me gusta autodefinirme. Al menos como pintora no. Al hacerlo me estaría encasillando y uno va evolucionando en cuanto a estilo y técnica. Aunque si en algo sí puedo definirme es que soy insaciable y perfeccionista. Necesito descubrir constantemente. Reinventarme cada vez. Es como que siempre tengo la sensación de que puedo hacerlo mejor en la siguiente obra o proyecto.

–¿Qué trata de transmitir con cada obra?

–En esta etapa de mi vida con mis obras trato de transmitir fuerza, contraste, simplicidad, sobriedad y sutileza al mismo tiempo.

–¿En qué se inspira para realizar sus cuadros?

–Veo mucho arte en las redes sociales, sobre todo en la red social de Instagram donde estoy bastante activa en estos momentos. Después están las galerías, los museos a los que acudo regularmente. Pero a pesar de ello, en el momento de creación simplemente me dejo llevar. No sabría decir en lo que pienso, en qué o en quien me inspiro, la verdad. Puede que en mis obras hayan influencias de otros pintores fallecidos o en vida aún. Es algo que yo creo que es inevitable. En mi caso, más bien combino la curiosidad por probar nuevos estilos y técnicas con aquellos estímulos que surgen en el momento, bien sea a través de la música, del silencio también, de ciertas emociones que van fluyendo en el momento o de recuerdos. Diría que esa es mi mayor fuente de inspiración, la que nace de mi interior.

–¿Las obras que realiza van destinadas a algún tipo de público en concreto?

–Pues sí y no. Me explico: mis obras nunca son creadas con ese fin, pensando en alcanzar un tipo de público u otro. Lo que sí es cierto es que por el estilo que tengo actualmente hay amantes del arte que lo prefieren y otros sencillamente no. Por eso que por un lado, sí, y por el otro, no.

–Reside en Suiza desde hace varios años. ¿Cuándo tomó la decisión de mudarse allí? ¿Cómo surgió eso?

–La verdad es que yo pasé mi infancia en Suiza. Regresamos mi familia y yo a España cuando apenas tenía 12 años. Después, en el año 2011, tomé la decisión de regresar por las oportunidades que el país de Suiza me brindaba. España estaba en ese momento en plena crisis económica y me pareció oportuno trasladarme de nuevo a este país. Creo que tomé una buena decisión a pesar de las dificultades que uno se encuentra cuando decide dejar toda una vida atrás y recomenzar una nueva.

–Además, ha viajado por numerosos países realizando exposiciones y presentaciones en galerías y museos muy importantes a nivel internacional. ¿Cómo valora el mundo del arte fuera de España?

–Así es. He tenido la suerte de poder participar en varias muestras internacionales. Si tengo que comparar el mundo del arte en Suiza con el de España, que son los países que mejor conozco, puedo decir que lo que me llamó especialmente la atención cuando llegue a este país helvético es que el arte en general y sobre todo el artista son muy valorados aquí. Algo que en España, desgraciadamente, no tuve siempre esa sensación. Además el mercado del arte aquí está mucho más extendido. Digamos que hay una mayor sensibilidad por el arte y también más coleccionistas que no siempre son personas con un alto poder adquisitivo como pensamos, pero que igualmente invierten en arte. También hay más difusión, mayores ayudas y un apoyo por parte de las instituciones.

–Cuenta con numerosos proyectos en su palmarés pero, ¿hay alguno que recuerde con especial cariño e ilusión?

–Todos los proyectos o muestras en las que he participado han sido, sin duda, especiales para mí. Aunque si tuviera que quedarme con un recuerdo de alguna de ellas, sería cuando expuse la primera vez en el Carrousel du Louvre en París en el año 2011 y cuando recibí una medalla de bronce por parte de la Asociación Académica de Arts, Sciences et lettres de París un año más tarde, en el 2012.

–Actualmente, ¿está trabajando en algún proyecto?

–Desde hace unos meses estoy preparando varias series nuevas, que, por cierto, están teniendo muy buena crítica. Tanto es así que recientemente he firmado un contrato de representación con la galería Azur de la capital de España, Madrid. Me están contactando también desde galerías de Alemania e Italia. Las ventas han aumentado mucho. En estos últimos meses ha habido obras que han sido adquiridas por colecciones privadas en Francia, Australia y Japón. Por otro lado, arquitectos de interiores me están contactando desde Brasil y Florida para colaborar con ellos y poder ofrecer a sus clientes mis obras de arte. También estoy muy contenta porque uno de mis cuadros será portada de un disco que se editara próximamente en España. Después, en lo que se refiere a muestras, tengo prevista una individual en septiembre, en un Palacete en Mantua, Italia. Tal vez también en Madrid y en Art Fair en Burdeos, Francia. Aunque aún estoy pendiente de cerrar los tratos. En lo que respecta a la creación de nuevas obras y nuevos proyectos, estoy comenzando a crear esculturas murales con diferentes materiales, tales como la madera o el cemento, entre otros tantos. Se trata de un proyecto ambicioso que nunca antes había realizado, pero que me apasiona realmente. Del resultado de ese trabajo ciertas obras serán expuestas en muestras internacionales pero de cara al próximo 2022. Debido a toda esta buena acogida con la creación de mis nuevas series he recibido recientemente una propuesta para la realización de un vídeo promocional de arte, con un amigo cámara que colabora para una cadena de televisión nacional en Suiza. Afortunadamente este segundo trimestre del año promete ser muy bueno con el arte y sospecho que los próximos años también lo serán.