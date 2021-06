Los benaventanos, los que son aficionados taurinos y especialmente amantes de sus fiestas del toro, cuentan los años de fiesta en fiesta. Ha comenzado ya, por tanto, la cuenta atrás para las Fiestas del Toro de 2022 que tendrá su Día Grande el día 15 de junio, jornada previa al Corpus. Desde la Concejalía de Fiestas, la edil Patricia Martín, se plantea ya cómo serán esas fiestas del próximo año y espera poder llevar a cabo cambios para poder mejorarlas tras dos años sin poder celebrarlas como es tradición. “Estoy prácticamente segura que en el año 2022 se podrá celebrar el festejo del toro, y vamos a poder correr el toro. Ya con toda la población vacunada supongo que el tema de las restricciones irá suavizándose. Dependerá, no obstante, de cómo evolucione la pandemia por supuesto pero hoy por hoy es lo que pienso. Sí creo que al aire libre se podrán celebrar conciertos y verbenas, por ejemplo”, explicó la edil.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido estos días en trasladar un mensaje de esperanza a los ciudadanos mirando hacia el 2022. “Lo importante es que este año nos cuidemos, como lo estamos haciendo, y que para el próximo año podamos estar todos juntos para celebrarlo. Es posible que para el próximo mes de julio en que ya hay gran parte de la población vacunada se veas cambios en la evolución de la pandemia, pero vamos a ver cómo evoluciona”, añadió.

Asegura Martín que en estos dos años no se ha dejado a un lado el tema de buscar toro. “Lo cierto es que ya hay algún toro visto”, y aseguró que a partir del mes de septiembre comenzarán a trabajar para visitar ganaderías y poder iniciar la búsqueda del toro que recorrerá las calles en 2022. Asegura la concejala que “estos días he hablado con todos los colaboradores de la carrera y de las fiestas del toro y tenemos ese sentimiento de haber tenido que parar dos años. Con melancolía y disgustados, pero sabiendo también que no puede ser de otra manera” explica y “esperando que no se nos haya olvidado correr el toro y hacer fiestas”, añade sonriendo.

Para la concejala “es tiempo de pensar”, refiriéndose a la necesidad de incorporar cambios en las fiestas del toro que favorezcan la participación. No se descarta, como ya se ha intentado otros años, trasladar mucho más la fiesta a las horas diurnas, pero es algo que se tendrá que valorar con las peñas.

La pandemia ha paralizado también los trámites que se estaban realizando para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Toro. “El estado de alarma se declaró justo tras la aprobación en pleno, por unanimidad de los grupos políticos, de la solicitud al Gobierno para la declaración. Estos dos años sin toro no hemos podido hacer nada más de impactos de difusión de la fiesta, de cara al 2022 y siempre que se puedan celebrar los festejos tendremos que seguir sumando impactos para cumplir con los requisitos”, añadió la concejala. Los trámites se retomarán en septiembre.

La Fiesta del Toro Enmaromado tiene declaración de Fiesta a de Interés Turístico Regional y Festejo Taurino Tradicional.

Empieza la cuenta atrás para las peñas, que tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos

“El protagonista de las fiestas es, sin duda, el toro, pero las peñas somos muy importantes para los festejos de Benavente”, explica Beni Martínez Blanco, nueva presidenta de la Coordinadora de Peñas oficiales del Toro. Beni ha tomado el relevo a finales del pasado año y se mantendrá en su puesto por dos anualidades. El nombramiento de presidente ya está predeterminado, o al menos la preña a la que representan puesto que hay ya una lista definida de qué años toman posesión las distintas peñas de los cargos y va rotando. Beni es vocal de la Peña Trevinca. Explica que en este tiempo “las peñas estamos paralizadas, no ha habido nada relacionado con las fiestas por lo que la Coordinadora tampoco hemos podido hacer nada”, explica. “No hemos podido hacer reuniones siquiera, por las medidas sanitarias por la pandemia”, añade. “Estamos a cero”, incidió.

Aunque esta semana se ha visto por las calles de Benavente a grupos de personas ataviados con uniformes de peñas, lo cierto es que por parte de las trece peñas oficiales “no se ha organizado nada, por un sentido de responsabilidad. Sabíamos que no iba a poder ser y no hemos hecho nada”, explicó. La representante de la Coordinadora considera que “este año la gente ya está resignada, el año pasado había un sentimiento de pena pero este año creo que la gente sabe que tiene que ser así”. Desde la Coordinadora “apelamos al sentido común de la gente para que esto termine cuanto antes”. Empieza para las peñas la cuenta atrás que tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos más aún teniendo en cuenta que la actividad de la Semana Grande la concentran en gran parte en sus locales. La concejala de Fiestas explica que los cambios que puedan plantearse desde el Ayuntamiento contarán con estas agrupaciones de peñistas. “Hay que contar con la Coordinadora de Peñas y debemos estar todos unidos en esto. Vamos a salir reforzados. Lo importante es remar hacia el mismo lado y a ver si entre todos logramos que el festejo se declare Fiesta de Interés Turístico Nacional”.

Desalojan de la Pradera a más de 100 personas en grupos que hacían botellón

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha hecho balance de la jornada del miércoles en materia de seguridad, atendiendo a las actuaciones en las que han intervenido los agentes de la Policía Local de Benavente. La noche del martes de la Semana Grande es tradicionalmente una de las más festejadas por muchos jóvenes benaventanos. En este año no han querido perderse la fiesta y varios grupos optaron por hacer su propia fiesta en la zona de la Pradera. Tal es así que la Policía Local tuvo que desalojar de la zona a diferentes grupos, según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, que estaban haciendo botellón y superaban el centenar de personas. Además en la jornada del miércoles se propuso para sanción a dos personas por no llevar mascarilla. En los controles de alcoholemia al menos uno de los controles resultó positivo y se propuso sanción; también en el entorno de un establecimiento hostelero se requirió que se cumplieran las distancias de seguridad y se propuso sanción a una persona beber con vidrio en la vía pública. También en la calle Santa Cristina se denunció la presencia de varias personas montando fiesta y producir molestias.

Además, se informa del control estático desde las 17:30 horas y hasta las 20:30 horas en las inmediaciones de la salida del toro, en la calle Las Eras. A las 19:45 se tuvo que despejar la zona “por la presencia de ciudadanos con un carretón y la aglomeración de gente a su alrededor para evitar males mayores, derivados del estado de alerta”. Explica también el informe que había alrededor de 200 personas y que se impide sacar el carretón. Aseguran desde el Ayuntamiento que a la consulta realizada por un vecino de Benavente sobre la posibilidad de sacar el carretón en dos ocasiones se le había informado que no podía hacerlo y no se le otorgó permiso para ello. Explica que se le dejó subir hasta el toril y fue allí donde se pidió que el acto finalizara.