Finalizada la primera jornada de vacunación masiva en Benavente con “normalidad”. Ayer se estrenaba el Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente como vacunódromo provincial para acoger a las quintas de los años 1962, 1963 y 1964 y proceder a su vacunación contra el COVID-19. Desde las 8 de la mañana había gente haciendo cola para acceder a las instalaciones preparadas con diez puntos alineados de vacunación. Unas trescientas personas se llegaron a contabilizar en esos primeros momentos, pero una vez abiertas las instalaciones a las 9:30 horas el proceso de vacunación fue bastante fluido.

Vecinos de distintos puntos de la comarca se dieron cita en este vacunódromo, por estar más cerca que de la capital. “Yo vengo de San Pedro de Zamudia, del Valle de Valverde, así que opté por acercarme a Benavente”, “lo que no entiendo es por qué tengo que desplazarme hasta aquí, teniendo consultorio médico en el pueblo”, señalaba otra mujer de la zona de Sanabria, “a mí me ha traído mi sobrino, si no hubiera podido acercarme”, explicaba un vecino de la comarca.

El dispositivo establecido entre Ayuntamiento de Benavente y la Gerencia del Sacyl ha permitido que no se formasen colas, nada más que al inicio de la jornada, ni aglomeraciones de personas a la entrada o salida de la instalación. Para ello, se ha contado con la colaboración de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil que han facilitado la organización y esa fluidez en el dispositivo de vacunación.

Las inoculaciones se produjeron en periodos de hora y media aproximadamente para tramos por nacimiento cada cuatro meses. A los 26 profesionales que trabajan en el proceso de vacunación se suman voluntarios de Protección Civil y Policía Local.

Una vez llegados al centro y tras seguir indicaciones de personal de Protección Civil y de Policía Local accedían al centro donde se procedía a su desinfección y, en caso de no acudir con una mascarilla adecuada, se le facilitaba una. Después se le indicaba en qué punto de vacunación le tocaba el turno. Las personas que se acercaban a vacunase pedían mayoritariamente información sobre qué vacuna le iban a inocular. Otros advertían de que “es mi primera dosis, no sé si habré venido bien”, señalaba un vecino de la zona.

Pasada media tarde y teniendo en cuenta la fluidez del proceso se estimaba que unas 1.500 personas podrían haber pasado por el recinto, aunque aún faltaban unas horas para cerrar las instalación y los datos oficiales de vacunación se darán a conocer hoy.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, acudieron a las instalaciones del Centro de Negocios para supervisar el dispositivo de vacunación y compartieron impresiones con los profesionales sanitarios desplazados hasta las instalaciones benaventanas.

Desde el Ayuntamiento de Benavente “queremos agradecer su colaboración, así como la del cuerpo de Policía Local que ha colaborado en el exterior del Centro de Negocios donde ha transcurrido la jornada de vacunación con total normalidad. Así mismo agradecer a toda la población que se ha desplazado hasta el punto de vacunación su comprensión y comportamiento ante una jornada histórica que se repetirá el próximo viernes para las quintas de 1965 a 1967”.