El Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones que se estaban llevando a cabo por el fallecimiento, el pasado 15 de septiembre de 2020, de R. D. M., el joven de 37 años de Aguilar de Tera que tras tres días de intensa búsqueda fue encontrado en Pueblica de Valverde y trasladado al hospital de Zamora. Horas después de su ingreso en el Virgen de la Concha y cuando iba a ser trasladado, según explicó Subdelegación en su momento, se escapó de Urgencias y más tarde, tras la búsqueda infructuosa por las inmediaciones del hospital, un trabajador del centro lo halló caído en los patios interiores del mismo.

El hermano del fallecido decidió interponer entonces una denuncia para esclarecer si los responsables del hospital o responsables médicos en ese momento “no han cumplido con los protocolos correspondientes para la adecuada asistencia de un caso como el de su hermano, y si pudieran haber incurrido en algún tipo de responsabilidad al no evitar el resultado conocido”, según el hermano del hombre fallecido, quien hizo hincapié en que no se le había informado de lo ocurrido con su hermano desde que ingresó hasta que apareció caído en el patio del hospital.

Ahora el juzgado decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, al considerar que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa.

Explica la familia del fallecido que durante el proceso la parte denunciante solicitó las grabaciones de las videocámaras del centro sanitario, según explican, y se pidió en la Audiencia Provincial que se incorporaran esas grabaciones al expediente. “Eso nunca llegó a ocurrir”, explica la parte denunciante.

El titular de la representación procesal del hermano del finado está estudiando plantear el correspondiente recurso de reforma y subsidiario de apelación.