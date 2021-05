Este año, sin posibilidad de celebrar la carrera del Toro Enmaromado el miércoles, ni desfile inaugural el lunes, ni chupinazo, ni ningún acto masivo, debido a las restricciones que marca la situación sanitaria por el COVID, hay gente que casi ni se ha enterado de que el próximo lunes empezarían las fiestas y el miércoles sería su día grande. Para tratar de darle ese espíritu festivo a la semana del Toro y mantener la tradición, la Concejalía de Fiestas ha “inventado” un programa para darle un poco de color a las calles con un concurso de decoración de balcones, ventanas y fachadas y también en nuestras casas a través del visionado de dos vídeos promocionales que se compartirán en redes sociales. Porque en principio, el Ayuntamiento de Benavente descarta celebrar actos festivos masivos ni conciertos, ni ahora ni a lo largo de 2021, porque “sería una temeridad” dada la situación pandémica. De momento, habrá que esperar a 2022 y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Por segundo año consecutivo, la ciudad no vivirá las celebraciones del Toro Enmaromado tradicionales, tal como las conciben los benaventanos. En su lugar, el Ayuntamiento ha organizado un programa alternativo para, en cierto modo, darle un “espíritu festivo” a la ciudad, como ayer apuntó la concejala de Fiestas, Patricia Martín Guerra. Este año vuelve a organizar un concurso de decoración de balcones, ventanas y fachadas, pero esta vez con premios en metálico para los tres participantes que reciban mayor número de votos: 200, 100 y 50 euros, respectivamente. Bajo el nombre ‘Manteniendo la Tradición’, los ciudadanos de Benavente que se animen a concursar tienen total libertad para elegir las técnicas decorativas, siempre que no pongan en peligro a los viandantes y que no usen fuego, velas, antorchas o material pirotécnico. Los adornos tienen que guardar relación con el tema del Toro o las peñas.

Inscripción en el concurso

Para inscribirse, tienen que cumplimentar el formulario publicado junto a las bases del concurso en la web municipal (www.benavente.es). La inscripción es gratuita, deben adjuntar sus datos (nombre, apellidos, dirección y teléfono) y enviar una única foto de su balcón o terraza decorada a la dirección de correo electrónico comunicacion@benavente.es antes del día 31, aunque la decoración tendrá que permanecer expuesto hasta el día 6 de junio. Las fotos se podrán votar a través de la página en Facebook municipal.

La segunda actividad prevista es la difusión por redes sociales, en concreto la página de Facebook del Ayuntamiento, de dos vídeos promocionales. El primero el lunes 31, a las 20.30, coincidiendo con la hora en que tradicionalmente se tira el chupinazo que marca el comienzo de las fiestas. “Son de esos vídeos en que se te ponen los pelos como escarpias. Los benaventanos van a derramar una lagrimita. Porque el lunes 31 vamos a añorar nuestra fiesta”. El segundo, el miércoles 2, Día Grande, tiene como fin inculcar el sentimiento festivo benaventano entre los más pequeños, que todavía “no han visto fiesta en la calle”. La hora prevista de estreno es la de la salida del Toro. La de la tercera bomba. Cuando los corredores toman aire antes de emprender la carrera. Las siete y media de la tarde.

Y hay una tercera sorpresa, todavía en elaboración, a la espera de recopilar “fotos, recuerdos y cosas para poder hacer algo bonito”. De momento, es todo lo que se puede hacer, ya que la concejala descarta celebrar las fiestas en otras fechas más avanzadas de este año 2021. En su opinión, la celebración de conciertos u otros actos masivos, como están haciendo en otras ciudades cercanas aun con protocolos sanitarios, “sería una temeridad” dada la situación pandémica, “En el momento en que hay fiesta, que nos podemos estar en la calle más tiempo, que nos tomamos una copa de más, es posible que esos contagios aumenten”, dijo. Recordó a todos los que han pasado la enfermedad, e hizo un llamamiento a los benaventanos para que sean responsables porque “el covid sigue en la calle”. De momento, para correr el toro habrá que esperar, al menos, a 2022.