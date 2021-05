“Necesitamos el médico en todos los pueblos”, “a ver si mejora el tema sanitario porque nos estamos quedando sin gente en los pueblos”, “hay poca gente y sin médico es imposible que la gente se establezca en el pueblo”, “en los pueblos nos estamos muriendo, no queda gente y sin servicios es imposible que quiera venir nadie a las zonas rurales”. Estas son solo algunas de las reflexiones de algunas de los vecinos de Benavente y las comarcas de Los Valles y Campos que ayer se dieron cita a las puertas del Centro de Salud Benavente Norte para reivindicar mejoras en la sanidad pública y la apertura de los consultorios médicos en los pueblos.

La respuesta a la convocatoria del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública fue muy contenida ayer en Benavente donde varias personas mayores pedían ser escuchados por la administración y mejoras en la atención sanitaria. “El médico lo necesitamos en todos los pueblos. No todo el mundo tiene posibilidades de venir a Benavente al médico o de enterarse a través de una llamada de lo que tiene que hacer”, explicaba una joven de Santa Cristina. “A ver si mejora el tema sanitario. Tenemos el consultorio con cita previa y dos días por semana. Pero esto tiene que mejorar, si queremos que haya vida en los pueblos, tenemos que tener servicios básicos como el médico”, aseguraba José Ramón, de San Miguel del Valle. “Es muy importante en los pueblos tener médico para que no siga creciendo la despoblación. Hay poca gente y es población envejecida que no tiene médico. Al final se acaban yendo. Es un modo de que la gente se establezca o se quede en el pueblo o cerca”, añadió Chema, un joven de San Miguel

“Todo lo que sea para beneficio de la población, tendremos que apoyarlo. No he tenido necesidad de médico en esta pandemia pero hay que apoyar lo público”, aseguraba una vecina de Benavente. “Vengo para apoyar, es un bien común para el pueblo y la comarca”, añadía otra de Villalpando.

Un matrimonio de avanzada edad, vecinos de Benavente, Antonio y Carmen, lamentaban la “escasa respuesta de la gente. Nosotros venimos a reivindicar mejoras en sanidad. Hemos venido hoy pero vamos a todas las concentraciones que defienden la sanidad pública. Esto es un fracaso total, somos cuatro gatos y somos nosotros los que tenemos la culpa de lo que está pasando. Nosotros tenemos el problema diario que tenemos las personas de ochenta y tantos años. Las citas cada vez más tarde, cambian los especialistas y no te avisan. Y te atienden por teléfono. Es una vergüenza”.

También Joaquín, de Santa María de la Vega, manifestó su disconformidad con el funcionamiento de la sanidad pública. “Si no me mata el COVID me matan las consecuencias”.

Con este acto comienzan una serie de concentraciones en defensa de la sanidad pública promovidas por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Benavente. “Todo el modelo sanitario se ha ido empeorando en Castilla y León. La pandemia ha venido muy bien para atenuar la situación, pero es real”, explicó el portavoz de la asociación en Benavente, Joaquín Neches.

La asociación ha aprovechado esta concentración para volver a reivindicar más especialistas en Benavente y más pediatras, sin renunciar a la pedriatría de urgencia, también la apertura de los consultorios médicos en los pueblos de la zona y más inversiones en materia sanitaria.