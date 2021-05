En Benavente y la comarca de Los Valles sobran los motivos para pedir mejoras en el servicio sanitario de Atención Primaria. Al menos para la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública en Benavente y Comarca, que el próximo martes 25 a las 12.00 convoca una concentración ante el Centro Benavente Norte para pedir a la Consejería de Sanidad que mejore el modelo para la atención primaria de todos los pueblos. El primero, la falta de pediatras, ya que en apenas unos meses ha pasado de haber tres en la zona a tan sólo uno. El segundo, la necesidad de un servicio hospitalario con todas las especialidades. Y en tercer lugar, reivindicación que coincide con las plataformas pro sanidad pública de la provincia, la vuelta de la atención primaria a los consultorios de la zona rural.

En primer lugar, la asociación anima a acudir a la concentración a los padres “que quieren mejorar la atención pediátrica”. Lejos de conseguir una reivindicación surgida hace ya casi un lustro de conseguir pediatras de urgencia en Benavente que evitaran el desplazamiento de las familias con sus hijos a Zamora, ha disminuido el número de pediatras que pasan consulta en los centros de salud y que atienden a los niños de la zona.

A principios de año, Benavente se quedó sin pediatras, tras la renuncia del último especialista que prestaba servicio en los centros de salud. Los padres reunieron firmas para pedir que se restituyeran las 3 plazas de pediatría, una reclamación a la que también se sumo el alcalde de la ciudad, Luciano Huerga, que hizo llegar un escrito a la Junta de Castilla y León para exigir que se solucionase el problema de falta de profesionales que atendieran a la población infantil de Benavente y su comarca.

A finales de enero se cubrió una de las plazas en el Centro Sur y, más tarde, otra. Sin embargo, a principios de abril, una de las facultativas dejó el puesto al ser requerida en comisión de servicio desde El Bierzo para ocupar su plaza.

La Consejería de Sanidad explicó después que estaba buscando profesionales para cubrir las plazas en la zona básica de salud de Benavente, pero que había un problema de falta de profesionales de Pediatría en las bolsas de empleo de la Junta de Castilla y León.

Entonces, la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública en Benavente y Comarca lamentó la falta de soluciones por parte de la Administración regional, y ahora invita a los usuarios a manifestar su protesta por esta carencia y todas las que sufre la sanidad pública. En el caso de la zona de Benavente, otra de ellas es que el Hospital Comarcal de Benavente cuente con todas las especialidades, algo que, aseguran, “durante años hemos expuesto”.

Por último, hacen un llamamiento a “los vecinos de los municipios que no tienen desde hace ya meses atención primaria en su consultorio”. Es un problema que afecta no sólo a la zona básica de Benavente, sino a otras de la comarca y, en general, de la provincia de Zamora. De hecho, la asociación se hace eco del comunicado de la asociación a nivel provincial, en el que denuncia que “el COVID-19 es la coartada perfecta para avanzar en un modelo de gestión de la atención sanitaria en la que cada vez se abren más espacios a la sanidad privada”. No en vano, ante los recortes en personal y en la atención, muchos usuarios han acudido a consultas privadas para consultar sus problemas de salud. También, que los fondos que ha recibido la comunidad “no se han traducido en una mejora de la gestión ordinaria de la sanidad pública, ya que seguimos con los conciertos y derivaciones a la sanidad privada”. Son sólo dos aspectos de una larga lista de denuncias.