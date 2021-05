Alegría, ilusión, alivio y cierta incredulidad. Eran los sentimientos que ayer, a última hora de la mañana, se vivieron entre los hosteleros benaventanos al conocer el anuncio de la Junta de Castilla y León que supone la reapertura, después de casi un mes de cierre, del interior de restaurantes y bares y de las salas de juego.

En el caso de los primeros, no se permite el consumo en barra o de pie. Hasta 40 comensales, permiten un 75% de aforo; entre 41 y 60; un 50% hasta 30 personas; y más de 60, un 50%. El horario de apertura hasta las 12, que se amplía hasta la 1 de la madrugada en terrazas, que pueden llegar a un aforo del 75%. En cada mesa, el número máximo es de 6 personas. En la salas de juego el aforo es del 30%.

El gerente de la Asociación de Hostelería de Benavente (Ahosbe), Alberto Pascual Blanco, relataba que le sorprendió la ilusión con que un hostelero, con el que se había encontrado, le contaba que iba a prepararlo todo, limpiar, hacer pedidos... Porque ahora toca poner los locales en marcha. Una vez más. José Antonio del Prado, responsable de El Pícaro, comenta que en su caso, en el de los restaurantes, cuesta más volver a abrir las puertas, porque primero hay que hacer pedidos a los proveedores. En cualquier caso, siente un “cierto alivio”, pese a que han tenido que renunciar a comuniones y banquetes que tenía previstos, y no ha podido coger reservas ante la incertidumbre que supuso el cierre del 27 de abril. Ayer ya recibió las primeras llamadas de clientes y ‘rescató’ del ERTE a algunos de sus trabajadores. Espera que en una semana estén todos al pie del cañón.

“Se ha demostrado con este cierre que no se ha resuelto nada, que no ha servido, porque la incidencia del COVID seguía subiendo”, opina. En este sentido, Moisés Pérez Carnero, del Hostal El Paraíso, explica que “se ha demostrado que la hostelería no es un lugar de contagio del coronavirus. El problema está en las reuniones de la gente en sus casas, fuera de ella”, señala, para recordar “que el sector necesita ayuda de la Administración, no que le perjudiquen”.

Aunque más que ayudas económicas, quizá lo que quería el sector, apunta, era poder “trabajar el interior y el exterior de los bares”. Hoy podrá hacerlo. Como también lo harán las salas de juego. Ayer, Carmen Rodrigo Martín, gerente de la sala Cara o Lis, se mostraba muy “contenta” de poder abrir tras cuatro cierres a cal y canto. “Es una decisión tomada con mucho criterio. No pensábamos que este cierre fuera a parar el virus, muy por el contrario se ha demostrado que no lo ha hecho”, dice.

Francisco Ferreira, que acaba de pasar el relevo al frente de El Rey del Huevo Frito a Érica Coutinho, sólo pide “libertad para trabajar con todos los controles y medidas”. Porque, asegura, “la hostelería está sufriendo mucho”. Sólo como ejemplo recuerda la cantidad de productos perecederos que han repartido entre la gente porque se iban a echar a perder. Ayer, todo quedó atrás. Como afirmaba, la reapertura de interiores es “una luz verde” para el sector.

Ahosbe baraja emprender acciones judiciales contra la Junta

“Se oían cosas de que se iba a reabrir, pero no teníamos nada de confianza. No nos lo esperábamos y éramos un poco pesimistas porque la Junta de Castilla y León siempre ha sido muy drástica”, explicaba ayer el gerente de la Asociación de Hostelería de Benavente (Ahosbe), Alberto Pascual Blanco, quien se alegraba de este respiro que llega después de casi un mes desde este último cierre. “A ver si es el último”. Más que pedir ayudas económicas, como se ha planteado en varias ocasiones, ahora estudian la posibilidad de interponer alguna acción judicial contra la Junta por el cierre del interior de la hostelería en aquellas poblaciones que, como Benavente, superasen los 150 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Sin embargo prefieren esperar a ver qué ha ocurrido con una acción parecida que se ha emprendido en León. Si la sentencia judicial es favorable Ahosbe se lo podría plantear. Si es contraria, considera que no tendría mucho sentido llevarla a cabo. Lo más importante en este momento, asegura, era poder reabrir el interior de los establecimientos de hostelería, y ayer lo consiguieron. El aforo, en algunos casos, parecía lo de menos. Carmen Rodrigo Martín, gerente de Cara o Lis, explicaba que en el caso de las salas de juego es sólo del 30%, pero que su público acude de manera muy escalonada, con lo cual ese recorte no les afecta demasiado. “Nos alegramos de este cambio de criterio de la Junta, que parece obedecer a criterios electorales a la vista de los resultados en Madrid, donde les ha ido bien teniendo medidas menos estrictas, muy diferentes a las aplicadas en Castilla y León”, concluye la responsable del salón recreativo.

Visita de la gerente al Centro de Negocios, que acogerá la vacunación masiva del viernes 28

El próximo viernes 28 de mayo está previsto que se lleve a cabo en el Centro de Negocios del Centro de Transportes y Logística de Benavente una vacunación masiva frente a la COVID-19. En una sola jornada está previsto que se inocule los sueros a las generaciones de 1962, 1963 y 1964 a las que corresponde este punto de vacunación. Incluso el Ayuntamiento no descarta habilitar algún tipo de servicio de transporte para facilitar su traslado. Para conocer de primera mano las instalaciones, ayer se trasladó hasta la ciudad para visitarlas la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno, que estuvo acompañada por el alcalde, Luciano Huerga, el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, y el personal técnico de la Gerencia Asistencial de Zamora. Los representantes de ambas instituciones también intercambiaron impresiones sobre el terreno y concretaron los últimos flecos antes de que el recinto ferial acoja, en una sola jornada, la vacunación de las tres generaciones. El Ayuntamiento de Benavente valora poner a disposición de los pacientes un servicio de autobús con el que facilitar sus desplazamientos hasta el nuevo punto de vacunación. Un plan que será detallado en próximas fechas.