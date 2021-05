Los vecinos de Villageriz y, probablemente, todos los que transitan a diario por la carretera que une la localidad con Alcubilla de Nogales quieren que la Diputación de Zamora arregle por fin este tramo. Son 4 kilómetros de calzada estrecha y peligrosa, sobre todo, en invierno. El alcalde de Villageriz, Joaquín Núñez Uña, volvió ayer a reclamar una obra que parece que está a punto de acometerse, pero que nunca llega, le han dicho, por un “problema de expropiaciones”.

Lo curioso del caso, según explicó ayer, es que el resto de la ZA-P-1511, de 34,100 kilómetros de longitud, se ha remodelado. Es el caso de los tramos que unen Benavente con Alcubilla de Nogales y Villageriz con Fuente Encalada.

El regidor de Villageriz justifica la urgencia de esta obra en que este tramo sirve de conexión a dos valles, los del Eria y Vidriales, y, además, es una vía muy transitada. “Por allí pasan ambulancias, los niños de los colegios, farmacéuticos, médicos…”, enumera.

En segundo lugar, cita el mal estado en que se encuentra el firme, que pese a que se ha ido parcheando, “se ha levantado”. Pero, sobre todo, que es una carretera muy estrecha y peligrosa, sobre todo en el invierno. Para solucionar este problema, habría que ensancharla, lo que hace necesario llevar a cabo expropiaciones. Un trámite que está demorando los trabajos.

Sin embargo, Núñez Uña no entiende que se esté dilatando tanto en el tiempo habida cuenta de que la mayor parte de los terrenos a los lados de la carretera son de monte, lo cual no debería generar conflictos al no tratarse de tierras de labor. “Nos dicen que están en ello, pero no concluyen. Ahora nos dicen que está prevista para últimos de este año”, explicó el regidor, que no sabe a qué atenerse, sobre todo después de dos años, que es lo que lleva como alcalde, más los que llevarían los anteriores responsables municipales reclamando la mejora de la infraestructura.

Se da la circunstancia de que la Diputación ya aprobó hace 3 años, en mayo de 2018, el proyectos de obras de acondicionamiento y mejora del tramo de Alcubilla de Nogales a Villageriz.