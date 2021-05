En Fuente Encalada la fibra óptica pasa por mitad del pueblo, a 2 metros del Ayuntamiento, pero el ordenador “va muy lento”. A San Pedro de Ceque la fibra no llega ni se le espera, mientras pierden la oportunidad de que varias personas interesadas teletrabajen desde allí. En Moratones y otros pueblos de Santibáñez de Vidriales internet en muchos casos solo llega vía satélite. En Santibáñez de Tera, Camarzana y Santa Croya cruzan los dedos para que no se vuelva a repetir el apagón digital que, recientemente, les dejó más de un día y medio sin acceso a la red. Es el día a día de los vecinos de varios pueblos de los Valles del Tera y Vidriales que sufren un servicio de Internet deficiente y una cobertura móvil que funciona dependiendo de la compañía o de dónde se encuentren en cada momento.

“Hay días que el ordenador va mejor y otros peor, que para firmar cuatro cosas te tiras una eternidad. Va muy lento”. El alcalde de Fuente Encalada, Victorino Núñez, explica la paradoja que sufre la localidad: la fibra óptica pasa “por mitad del pueblo”, a dos metros del Ayuntamiento, y, sin embargo, la señal de internet deja mucho que desear. Algo parecido a lo que ocurre con la cobertura de la telefonía móvil. De los tres grandes operadores, Vodafone y Orange directamente no funcionan, y eso que esta última tuvo instalada durante cinco años una antena que nunca estuvo operativa. “Estaba solo para adorno. Nos pagaron muy bien. Pero no queremos dinero, queremos hablar por teléfono. A la compañía le dieron una subvención, la cobró, estuvo un tiempo y luego se fue”, asegura el regidor de este pueblo a apenas 2 kilómetros del límite con León. Achaca la mala cobertura móvil a su situación geográfica entre dos montañas.

En un momento en que los pueblos buscan asentar población, los servicios que pueda ofrecer una zona en concreto pueden ser determinantes a la hora de atraer nuevos pobladores y, sobre todo, no perder los que ya tiene. “A los pueblos hoy no viene nadie. Malo es que no se marchen los que ya están”, asegura Núñez quien es consciente de la importancia del buen funcionamiento de las nuevas tecnologías para fomentar el teletrabajo.

En esa tesitura están en San Pedro de Ceque. Su alcalde, Jesús Fuentes Antón, cuenta que conoce a ocho o diez personas que “se quedarían aquí teletrabajando y, sin embargo, no pueden. A veces a alguno del pueblo le dejo entrar en el Ayuntamiento para hacer algún trabajo los fines de semana”. Porque en este municipio de unos 500 habitantes, que llega a 3.000 o 4.000 en verano, solo funciona el “wifi del Ayuntamiento y va que chuta. Estamos abandonados de la mano de Dios. No hay banda ancha, ni fibra óptica, ni nada de nada”. De hecho, la fibra llega, por un lado, a Brime de Sog, y, por otro, a San Juanico el Nuevo. San Pedro se ha quedado como en una isla. En medio. “Nos han dejado aislados”, se lamenta.

Héctor de la Fuente, emprendedor que puso en marcha una ganadería de vacuno hace dos años y medio, comenta que internet funciona “mal” y que es un problema a la hora de llevar a cabo gestiones que, en su caso, le exigen desde la Junta de Castilla y León. En concreto, desde la Unidad Veterinaria. Cada vez son más y, sin embargo, el acceso a internet cada vez es peor. También la cobertura móvil. Si en Fuente Encalada funciona Movistar, en San Pedro de Ceque va mejor Orange. “Y vas al pueblo de al lado y tienen otra”. Como si las compañías se hubieran repartido el mapa de las frecuencias.

En Santibáñez de Vidriales, las quejas de los vecinos se centran sobre todo en la telefonía que, según cuenta su alcalde, “se corta”. Claudio José Delgado explica que en Santibáñez y San Pedro de la Viña internet funciona correctamente. Sin embargo, en el resto de localidades, no hay banda ancha ni fibra. Son Pozuelo de Vidriales, Bercianos, Rosinos, Moratones, Villaobispo y Tardemézar. El acceso es a través de teléfono móvil, ADSL o vía satélite, que es el sistema que tienen en los locales sociales.

Uno de los proyectos para los que sería fundamental una buena cobertura móvil y un correcto acceso a internet es HolaPueblo, una iniciativa en la que participa Santibáñez y cuyo objetivo es impulsar la repoblación en las áreas rurales facilitando el contacto de personas con un proyecto de emprendimiento en el medio rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes. Considera que sería importante para atraer nueva población. Pero, primero, habría que pensar en dar un buen servicio a “los que ya viven en el pueblo habitualmente”.

Hace unas semanas, varios pueblos del Tera estuvieron sin internet más de un día y medio. El alcalde de Santa Croya Juan José Arenas, espera como agua de mayo la fibra, prevista para finales de este año. Mientras tanto, tienen que lidiar con un servicio de internet “que va, pero lento. Como una persona coja, igual”. El primer edil de Camarzana, José Luis Uña, considera que aquel corte fue algo “puntual”, pero fue un “problema serio”. Sobre todo, para las empresas que hay en el pueblo asentadas, para las que internet es una “herramienta de trabajo fundamental”.