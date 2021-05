Al menos una semana más, y con esta ya son cuatro, el sector hostelero de Benavente no podrá abrir el interior de sus negocios ni tampoco las salas de juego. Medidas que no encuentran una justificación en el sector al ver cómo a pesar de tener esta actividad económica cerrada no se han contenido los contagios por COVID en esta ciudad. Ayer las cifras de incidencia acumulada a 14 días se situaba en 286,73 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

“Me parece que las medidas propuestas por parte de la Junta es un absoluto despropósito y están llevando a la ruina económica a negocios en la ciudad de Benavente. Algunos ya dicen que cuando se permita abrir no van a poder hacerlo”, explicó el alcalde, Luciano Huerga, quien señaló que “esto que parece duro, es la cruda realidad”.

Huerga puso sobre la mesa medidas que se están llevando a cabo en otras comunidades, de distintos signo político, con el fin de adaptarse a las circunstancias actuales. “Pedimos a la Junta que modifique su normativa de modo que bares y restaurantes puedan abrir el interior al menos al 50%, sin servicio de barra y con una ocupación por mesa máxima de tres o 4 personas. Es necesario un cambio en las medidas de banquetes y salones. Hay establecimientos con 9 comuniones que no va a poder hacerlas debido a las circunstancias. Cerca de 40 personas trabajando en un establecimiento que no va a poder trabajar. Este es solo uno de los casos. Pero se pueden establecer medidas como permitir el 50% de los salones de banquete, con el control de los aforos”, añadió el primer edil.

La Asociación de Hosteleros de Benavente (Ahosbe) asegura que apoyar esa iniciativa para pedir a la Junta que cambien las medidas. “Que nos dejen abrir al 50%, ya no para vivir, pero para intentar sobrevivir y poder mantenernos agarrados a la cuerda, para resistir sin caernos al precipicio”, explicó el gerente de Ahosbe, Alberto Pascual.

El alcalde aseguró que la situación que atraviesa el sector es muy peligrosa para la economía local. “La restauración está desesperada. Se están planteando la desobediencia civil porque les están llevando a a ruina. El gobierno regional les impide realizar su actividad económica, sin prestación económica alguna. En el resto de municipios de alrededor se están permitiendo esta actividad sin control ninguno. Es un despropósito. No se puede asfixiar, ahogar, mientras los municipios de nuestro entorno pueden hacer lo que quieran, en algunos casos con incidencia más elevada que la nuestra”.

Pascual asegura que “me he encontrado con gente muy desesperada. Gente que dice que no le queda más remedio que encadenarme a las puertas de la Junta de Castilla y León. Gente con cara de desesperación, ahogamiento, rabia e impotencia”. E hizo hincapié en que “van tres semanas y los contagios han seguido subiendo, con brotes en otros negocios no hosteleros, algo que es habitual en tiempos de pandemia”. El sector está “desesperado” porque no solo son las responsabilidades laborales, “nadie nos da dinero para responder a nuestras obligaciones”.

“Siguen sin facilitar datos de contagios los fines de semana”

El alcalde de Benavente solicita públicamente a la Junta de Castilla y León “en nombre de mis vecinos que reflexione sobre la situación a la que están abocando al sector de la economía” y pide a los ayuntamientos afectados por las medidas restrictivas de la Junta “que se pronuncien en defensa de su economía local y su sector de la hostelería”. Insiste Huerga que “actúe en consecuencia con la normativa comparada con otras comunidades autónomas y no le de la puntilla a innumerables negocios de restauración a nivel regional. Insisto pedimos que se suavice el marco de las restricciones a nivel regional”. Recordó el alcalde que desde el Ayuntamiento hay “absoluta colaboración municipal con la Junta” y lamenta que con relación a los índices sanitarios de contagios “durante el fin de semana siguen sin comunicarlos y por tanto no podemos hacer el control de las cuarentenas. La única comunicación oficial que hemos recibido sobre control epidemiológica ha sido la llamada del subdelegado de Gobierno poniendo a disposición efectivos de la Guardia Civil para el control de las cuarentenas”.