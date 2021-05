No es su patrón, pero existe tal devoción en Quintanilla de Urz por San Isidro que cualquiera podría pensar que lo fuera. La localidad no quiso perder ayer la oportunidad de honrar al santo, aunque lo ha hecho con una celebración muy comedida y condicionada por la pandemia del corovanirus. “El año pasado no hubo nada y la verdad que este año ha sido una gran ilusión poder hacer algo, una pequeña celebración en torno a este día tan especial para Quintanilla”, explicó Sandra, una vecina de Benavente con familia en este pueblo de Los Valles.

Habitualmente la festividad de San Isidro se celebra en este pueblo con un fin de semana de fiesta, en la que a los actos litúrgicos se suman conciertos, juegos y mucha diversión. El año pasado no se pudo celebrar nada y “este año nos han dejado sacar la Cruz hasta la ermita”, puntualizó el alcalde de la localidad, Andrés, Fernández Arrabal.

La cruz de plata procesional y las imágenes de San Isidro, llevada por los integrantes de la Cofradía de San Isidro, y la de la Virgen del Rosario, a hombros de las mujeres protagonizan el desfile procesional desde la iglesia a la ermita otros años. En esta ocasión solo han podido hacer el recorrido con la Cruz desde el pueblo hasta la ermita, realizando el cántico de letanías.

La misa en esta ocasión se ha celebrado al aire libre. En la parte exterior de la ermita se colocaron varios bancos, para las personas mayores que han querido participar en esta celebración y se mantuvo la distancia de seguridad entre los no convivientes para evitar posibles contagios por COVID.

El santo, San Isidro, presidía el acto litúrgico, engalanado con flores. Sí ha habido bendición de campos, algo tradicional en esta jornada, por el entorno de la ermita. Hay gran devoción por el santo y por la emita en el pueblo, “fue nuestra primera iglesia, lo que al quedar un poco alejada del casco urbano, finalmente se construyó un templo parroquial en el pueblo”, explicó el alcalde. La ermita fue construida en el siglo XVII, según consta en una inscripción de la parte inferior del pequeño retablo, de estilo barroco, que hay en ella. La imagen del santo seguramente es de la misma época, según apreciación del estudioso Emiliano Pérez Mencía. “El reparto de bollas y de vino se ha suspendido porque hay que ser responsable frente al COVID”, señaló el alcalde.