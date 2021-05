El anuncio de la consejera de Sanidad de que Benavente continuará por tercera semana consecutiva dentro del listado de municipios de Castilla y León con medidas excepcionales para la contención pandémica establecido por la Junta y que afecta al cierre del interior de establecimientos hosteleros, de restauración y salones de juego, es un nuevo “mazazo” para el sector hostelero de la ciudad.

La incidencia acumulada a 14 días de Benavente sigue siendo superior a 150 casos por 100.000 habitantes, valor que la Junta de Castilla y León toma como referencia para aplicar estas restricciones, siendo 168 casos por 100.000 habitantes el dato de Benavente en el día de ayer y 163 en el día de hoy.

El Ayuntamiento de Benavente pide “responsabilidad y prudencia a nuestros vecinos con el fin de conseguir reducir este valor a fin de que la situación sanitaria mejore en la ciudad, y que ello suponga el levantamiento de la prohibición impuesta por la Junta de Castilla y León a los establecimientos dedicados a la hostelería y restauración, permitiendo a sus propietarios abrir el interior de sus negocios y continuar con su actividad económica”.

La Junta de Castilla y León indicaba que esta medida ayudaría a reducir el nivel de incidencia y señalan los hosteleros que se está viendo reflejado en los datos y en la realidad material que en Benavente no es así. “Llevamos dos semanas cerrados y los datos siguen siendo los que son, no somos los culpables de esta incidencia, es necesario que tomen otras medidas”. En este mismo sentido, el Ayuntamiento cree que “queda demostrado que la hostelería y la restauración no son los culpables de mantener u originar un alto número de contagios”.

El equipo de Gobierno califica la decisión de la Junta como “incoherente en términos sanitarios y económicos, que además va en contra de la libre práctica de la actividad económica y que está originando que las grandes reuniones se estén realizando en domicilios particulares o en zonas al aire libre no controladas donde no se adoptan medidas higiénico sanitarias ni distanciamiento, algo que sí se estaba y estaría cumpliendo en los establecimientos de la ciudad afectados por el cierre”.

