Seis años lleva ya el Centro de Educación Vial de Benavente sin uso, según informa el Partido Popular de Benavente. Seis años sin que los niños de Benavente reciban clases sobre las normas de tráfico que les sirven para concienciarse sobre el comportamiento cívico y también les ayudan a mejorar su seguridad. Por eso, ayer el PP pidió que se retome la actividad y, no sólo eso, se acometan los trabajos de acondicionamiento de esta infraestructura que, según describen, sufre “el más absoluto de los abandonos”.

Los populares recuerdan que las clases que se impartían en el Centro de Educación Vial obtuvieron el “reconocimiento a nivel nacional” y sirvieron para que más de 400 alumnos de Benavente recibiesen todos los años clases teóricas y prácticas sobre las normas de tráfico. Sin embargo, recuerdan que hace seis años las clases se paralizaron.

Y aunque no es la primera vez que preguntan sobre la infraestructura, cada vez que plantean al equipo de gobierno municipal que repare el centro o que retomen las clases de educación vial, aseguran que promete una reapertura que no se ha producido. “Los miembros del Gobierno Municipal han salido en rueda de prensa a mentir, prometiendo una continuidad que durante estos seis años no se ha producido”, explican los populares en un comunicado.

El PP lamenta que una dotación que era “un orgullo para Benavente, se encuentra en el más absoluto de los abandonos”. Y lo que es peor, piensan que “muchos alumnos de Benavente han perdido una oportunidad de oro” para formarse en “valores y actitudes en el ámbito de la seguridad vial”.

Como conclusión, el PP pide al Ayuntamiento que repare las instalaciones y retome la actividad de la instalación. “El alcalde sale a los medios alardeando de que nada en dinero, pero, después, durante seis años ha dejado en el olvide infraestructuras tan importantes como el Centro de Educación Vial”, aseguran.

El centro, situado en el Prado de las Pavas, fue inaugurado en 2012, aunque la obra comenzó a ejecutarse en el año 2008.