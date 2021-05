El Pleno Municipal aprobó ayer una nueva modificación presupuestaria, esta vez con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, por una cuantía de 336.011 euros. Este suplemento de crédito para gasto financiero, gasto corriente y gastos de inversión, se destinará a la renovación de la red de abastecimiento de la plaza de Juan Carlos I y Cuesta del Río (132.000 euros), la amortización de préstamos (38.000 euros), servicios de recaudación (29.000 euros), servicios informáticos (33.500 euros), servicios postales (50.000 euros), gastos diversos de la Policía Local (15.000 euros) o Servicios Jurídicos (38.500,62 euros).

La concejala de Hacienda, Patricia Martín, justificó esta modificación presupuestaria en que muchos de los gastos no se pudieron cuantificar en el momento de elaborar el proyecto de cuentas municipales y, por tanto, no se pudieron incluir en las mismas. Puso el ejemplo de la renovación de la red de abastecimiento de la plaza de Juan Carlos I y Cuesta del Río, en cuyo caso no sabían a cuánto ascendía la subvención que iban a recibir por parte del Fondo Extraordinario para Inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, que finalmente ha ascendido a 232.000 euros, a los que se suman los 132.000 euros del suplemento de crédito aprobado ayer.

Hizo esta aclaración en respuesta a las críticas de la portavoz popular, Beatriz Asensio Boyano, que acusó al equipo de gobierno municipal de “falta de previsión”. “Nueve modificaciones llevan ya realizadas en este presupuesto en lo que va de año”, arrancó su intervención, expresando también su temor a que las modificaciones afecten a la estabilidad presupuestaria.

Ante las dudas de la oposición, el alcalde, Luciano Huerga, intervino para aclarar que las deudas contraídas con la Mancomunidad de la Estación de Tratamiento de Agua Potable no se podrán saldar hasta que se incorpore el secretario. De hecho, hay reservado un saldo de 198.520,33 euros destinado a pagar las facturas.

Luz verde definitiva a una gasolinera en el polígono Benavente II

Tras su reciente paso por la Junta de Gobierno Local, ya sólo quedaba la última ‘bendición’ del Pleno Municipal para que el proyecto de construcción de una estación de servicio en tres parcelas del polígono industrial Benavente II pueda desarrollarse. Concretamente, dio luz verde a la aprobación definitiva del plan especial para la implantación de uso complementario dotacional como alternativo en la Cañada Real Berciana, un suelo que es de uso industrial. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón, de IU, encargado de exponer el expediente, dio la bienvenida al proyecto de Lleida Nort que “generará riqueza y puestos de trabajo”. Aunque el PP se abstuvo, como en el otro punto del orden del día, el grupo de Ciudadanos votó en contra, sin intención de perjudicar a un inversor, sino para manifestar su oposición al mantenimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que en su opinión sólo está causando perjuicios a Benavente. La concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, recordó que el equipo de gobierno ha optado por modificaciones del PGOU, en lugar de desarrollar un planeamiento nuevo, siguiendo las recomendaciones de los técnicos.